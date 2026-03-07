Daniel Tschofenig beffa Prevc a Lahti: podio di lusso con Kobayashi! Stupisce l’azzurro Cecon: 24mo

Daniel Tschofenig conquista la terza vittoria stagionale e regala all’Austria il successo numero 300 in Coppa del Mondo. Sul trampolino grande di Lahti, in Finlandia, l’austriaco si impone al termine di una gara di altissimo livello, chiusa con 299.4 punti complessivi e costruita grazie a due salti solidissimi che gli hanno consentito di precedere di pochissimo il neo vincitore della sfera di cristallo Domen Prevc e il giapponese Ryoyu Kobayashi, completando così un podio di grandissimo prestigio.

La competizione finlandese, disputata a meno di ventiquattro ore dalla gara di venerdì che aveva visto la clamorosa squalifica proprio di Prevc dopo il successo sul campo, ha regalato un finale estremamente serrato. Tschofenig ha posto le basi della vittoria già nella prima serie con un salto da 129.5 metri, ottenendo 147.1 punti e piazzandosi subito nelle posizioni di vertice. Nella seconda manche l’austriaco ha saputo gestire la pressione con grande maturità, trovando ancora una buona traiettoria e atterrando a 130 metri per un punteggio di 152.3, sufficiente per conquistare il successo con un totale di 299.4 punti.

Alle sue spalle si è inserito Domen Prevc, che ha sfiorato la vittoria per appena sei decimi di punto. Lo sloveno, già sicuro della conquista della Coppa del Mondo generale, ha confermato ancora una volta il suo straordinario momento di forma con due salti praticamente identici, entrambi attorno ai 130 metri, che gli hanno permesso di chiudere con 298.8 punti. Per il campione sloveno si tratta dell’ennesima prova di altissimo livello in una stagione che lo ha visto dominare la scena internazionale.

Il podio è stato completato dal giapponese Ryoyu Kobayashi, autore di una prova molto regolare che gli ha consentito di salire sul terzo gradino con 291.8 punti. L’ex vincitore della Coppa del Mondo ha confermato la sua grande competitività anche in questa fase finale della stagione. Ai piedi del podio si è piazzato il norvegese Marius Lindvik, quarto con 281.4 punti, seguito dall’altro austriaco Jan Hoerl, quinto a quota 279.4. Ottima anche la prestazione del giovane norvegese Isak Andreas Langmo, capace di risalire fino alla sesta posizione grazie a un eccellente secondo salto.

La top ten è stata completata dal finlandese Niko Kytosaho, settimo davanti al connazionale Johann Andre Forfang, mentre il polacco Kacper Tomasiak e lo sloveno Anze Lanisek hanno chiuso rispettivamente in nona e decima posizione. Buona prova per l’Italia grazie a Francesco Cecon, che è riuscito a entrare nella zona punti con il 24° posto finale e 250.6 punti complessivi, frutto di due salti regolari che gli hanno permesso di ottenere il miglior risultato in carriera in un contesto tecnico di altissimo livello. Eliminati nella prima serie Bresadola e Insam.