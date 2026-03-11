Baseball
Da “Sconfitta imbarazzante” a “Sull’orlo del baratro”: le reazioni della stampa estera alla vittoria dell’Italia del baseball sugli USA
La stampa mondiale reagisce con sorpresa alla sconfitta degli Stati Uniti, battuti a Houston dall’Italia per 8-6 nel World Baseball Classic 2026: da “Sull’orlo del baratro” del The New York Times, a “Sconfitta imbarazzante” del New York Post, passando per “Clamorosa sconfitta” di USA Today Sports e The Guardian (Inghilterra), “Shock” di TSN (Canada) e “Capovolgimento memorabile” di Olympics.com.
I TITOLI DELLA STAMPA MONDIALE
