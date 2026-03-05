CurlingMilano Cortina 2026ParalimpiadiSport Invernali
Curling: prima sconfitta per l’Italia nel torneo di doppio misto alle Paralimpiadi
Arriva la prima sconfitta per l’Italia nel toreo misto doppio di curling valido per le Paralimpiadi di Milano Cortina 2026. Gli azzurri infatti dopo il brillante successo contro la Corea del Sud sono caduto al cospetto dell’Estonia con il risultato di 6-4, complice una fase centrare della disputa negativa.
Un match molto complesso quello affrontato da Orietta Bertò Paolo Ioriatti che, dopo un reciproco scambio di favori da un punto nei primi due end, hanno subito l’attacco degli avversari, capaci di strappare quattro sigilli dal terzo al settimo round, portando così il parziale sul 6-1.
Spalle al muro, i nostri portacolori hanno tentato di confezionare un ultimo atto fortemente offensivo, non andando però oltre i tre timbri, chiudendo così il match. In virtù di quanto successo l’Italia occupa la terza posizione del Round Robin con una vittoria ed un K.O. A punteggio pieno viaggiano invece Cina ed Estonia, entrambi in testa con due vittorie.
Nella serata di oggi, giovedì 5 marzo, è prevista la partita proprio contro la Cina. Domani, venerdì 6 febbraio, invece i nostri portacolori affronteranno il Giappone nella quarta sessione della competizione.