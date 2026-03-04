CurlingMilano Cortina 2026Paralimpiadi
Curling, buona partenza dell’Italia alle Paralimpiadi. Corea del Sud battuta 7-5
Grande partenza dell’Italia nel torneo di curling, specialità doppio misto, valido per le Paralimpiadi di Milano Cortina 2026. In occasione della prima sessione del Round Robin la coppia composta da Orietta Berto e Paolo Ioriatti ha battuto la Corea del Sud per 7-5, sfoggiando subito grande confidenza con il ghiaccio ampezzano.
Ottimo l’inizio del match dei nostri portacolori, decisamente più precisi fin dal primo end, terminato con una mano rubata da un punto, preludio di due punti presi nel secondo e di un altro sigillo arpionato sempre quando il martello era in possesso degli avversari.
Spalle al muro, gli asiatici reagiscono egregiamente nel quarto round, momento in cui pareggiano clamorosamente i conti mettendo a referto quattro timbri che ripristinano gli equilibri. Ma l’talia c’è e, al quinto, si riporta in avanti di un’unità, confezionando successivamente una buona strategia di difesa che gli permette di rubare ancora una mano e riportarsi sul +2.
Nuovamente in difficoltà, i sudcoreani scelgono di giocarsi il power-play al penultimo atto, rimanendo però ancora una volta impantanati nella trama difensiva degli azzurri, lesti nel prendersi ancora un punto andando così sul 7-4, parziale di sicurezza in vista del turno finale, dove gli avversari si devono accontentare di un solo sigillo per il 7-5 definitivo.