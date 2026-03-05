Furto di stone alle Paralimpiadi: rubate le pietre per il curling a Cortina

Si è registrato un furto alle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: due stone sono state rubate nel palazzetto della Perla delle Dolomiti, dove sono già incominciate le partite del torneo di curling doppio misto. La notizia è stata confermata nel capoluogo ampezzano ed è stato denunciato al comando della Polizia di Stato.

Le pietre impiegate in questo sport hanno un valore di circa 800 euro l’una e sono al momento utilizzate in una specialità che ha fatto il proprio debutto nel panorama paralimpico, in linea con quanto visto alle Olimpiadi (Amos Mosaner e Stefania Constantini hanno conquistato la medaglia di bronzo).

Il danno non è soltanto economico, ma genera ripercussioni anche sullo svolgimento delle gare. L’Italia ha incominciato il proprio percorso con una vittoria e una sconfitta, l’obiettivo è quello di rimanere in corsa per accedere alla zona medaglie. La Cerimonia d’Apertura delle Paralimpiadi si svolgerà venerdì 6 marzo all’Arena di Verona.