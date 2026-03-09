Curling: l’Italia del misto doppio saluta le Paralimpiadi con una vittoria. Gran Bretagna battuta all’extra end

Va in archivio una giornata positiva per l’Italia del curling, attualmente impegnata alle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026. Dopo il bel successo di questa mattina della squadra mista contro la Slovacchia, Orietta Berto e Paolo Ioriatti hanno vinto la partita con Gran Bretagna in occasione dell’ultima sessione del Round Robin valido per il torneo di doppio misto.

Un match molto positivo nelle battute iniziali, complice un primo end di alto profilo dove i nostri ragazzi hanno marcato quattro punti sfruttando il possesso del martello rubando poi una mano da uno in quello successivo. La risposta degli avversari non è tardata ad arrivare: al terzo infatti gli atleti d’oltremanica accorciano le distanze mettendo a referto due sigilli, salvo poi subire il ritorno della compagine tricolore, abile a ripristinare le distanze portando il risultato sul 6-2.

I britannici provano nuovamente a riprendere il binomio di casa trovando altri due timbri, ma Berto-Ioriatti non lasciano nulla sul piatto e, tornati di mano, allungano ancora sul +3 indirizzando la disputa. Gli avversari però non demordono, segnando tre punti nel penultimo atto e pareggiando incredibilmente i conti all’ottavo turno con altri tre che mandano la sfida in un pericoloso extra end ben condotto dagli azzurri, bravi a marcare il punto dell’11-10 finale.

Si conclude dunque l’esperienza olimpica Orietta e Paolo, i quali hanno terminato il torneo in coda alla classifica con due vittorie e cinque sconfitte. Ad accedere alle semifinali saranno invece Cina, Stati Uniti, Corea del Sud e Lettonia.