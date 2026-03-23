Curling femminile, la Svizzera ritorna sul tetto del Mondo! Il Canada battuto in Finale

Il titolo è di nuovo tra le mani della Svizzera. La squadra elvetica ha infatti vinto i Campionati Mondiali 2026 di curling femminile, battendo il Canada in quel di Calgary nella finalissima del torneo, imponendosi con il risultato di 5-7 e ritornando così sul tetto del mondo a tre anni di distanza dall’ultima volta datata 2023.

Combattutissima, ma non poteva essere altrimenti, la sfida tra le due compagini, sbloccatasi soltanto al secondo end dopo una prima mano nulla grazie a due punti messi a referto dalle elvetiche in possesso del martello. Dopo un’altra ripresa terminata con un nulla di fatto, le nordamericane ricambiano il favore al quarto, segnando due sigilli che ripristinano l’equilibrio iniziale.

La Svizzera avanza ancora di due unità al quinto, costringendo le avversarie di accontentarsi di un singolo timbro nel sesto, preludio di una mano rubata che porta il parziale sul 4-4 incanalando il match in tre ultime riprese di fuoco: con il vantaggio di avere il rilascio dell’ultima stone, le ragazze capitanate da Xenia Schwaller non sbagliano, siglando due sigilli e mettendo così pressione alle padrone di casa.

Il Canada, infatti, sente la tensione e rimane imbrigliata nella trama difensiva delle rivali, tanto da non andare oltre il singolo punto al penultimo atto, preludio di quello segnato al decimo end dalle svizzere, brave a chiudere i giochi non lasciando pressoché nulla sul piatto.