Curling, Svezia e Giappone accedono in semifinale ai Mondiali

Il dado é tratto. Nel pomeriggio (orario italiano) si é finalmente definito il quadro delle semifinali valide per i Campionati Mondiali 2026 di curling femminile, rassegna in fase di svolgimento presso il ghiaccio di Calgary, in Canada. A raggiungere rispettivamente la Svizzera e le padrone di casa, già al penultimo atto per via del miglior piazzamento nel Round Robin, sono state infatti Giappone e Svezia, abili a battere Turchia e Corea del Sud.

Davvero combattutissima la partita tra le giapponesi e le anatoliche, conclusa con il punteggio di 5-7 al termine di un vìs-à-vìs tiratissimo, dove a fare la differenza sono stati due timbri messi a referto nel terzo end con cui le asiatiche hanno guidato le operazioni fino alla decima ripresa, dove hanno tenuto il martello siglato il sigillo della sicurezza.

Più agevole la disputa delle nordiche, capaci di indirizzare l’incontro fin dalle battute iniziali confezionando un ottimo quinto end che ha consentito loro di trovare una preziosa mano rubata da due punti che ha portato il parziale sul 5-1, vantaggio poi ben amministrato strada facendo fino al risultato finale di 5-9.

Nella notte italiana, a partire dalle ore 23:00 italiane, si disputeranno quindi le due semifinali. Nella fattispecie la Svizzera se la vedrà con la Svezia, mentre il Canada lancerà il guanto di sfida al Giappone. La Finale è pianificata per le 22:00 di domani, domenica 22 marzo.