Finisce il Mondiale di curling femminile per l’Italia: le azzurre si arrendono alla Turchia

Si conclude il cammino della Nazionale italiana di curling femminile ai Campionati Mondiali 2026 di Calgary. La squadra capitanata da Stefania Constantini non è riuscita a qualificarsi per i play-off, chiudendo quindi il Round Robin all’ottavo posto dopo essere stata sconfitta dalla brillante Turchia (sesta formazione qualificatasi per la seconda fase) con il punteggio di 10-7. Un obiettivo diventato difficile fin dal K.O contro la Svizzera, considerato che per ipotecare un posto tra le prime sei sarebbe dovuta arrivare non solo una vittoria contro le anatoliche, ma anche una sconfitta della Cina contro la Norvegia.

La partita comincia fin da subito in modo estremamente complicato per le nostre ragazze, complice una mano rubata da tre punti che pronti-via inguaia il team azzurro che, a sua volta, marca un sigillo al secondo end rubando a sua volta una mano da uno nel terzo. Le turche però non ci stanno e, tornate in possesso del martello, avanzano ancora di un’unità mettendo poi a referto un altro timbro malgrado il non possesso dell’hammer.

La sfida si accende a partire dalla sesta ripresa. Sul parziale di 5-2 l’Italia si avvicina le avversarie con due punti, ma le rivali ricambiano il favore al settimo. Al terzultimo atto, grazie ad una manovra molto efficace, Constantini lascia ben tre pietre ripristinando gli equilibri, ma sarà il preludio di un finale tutto a trazione turca, con le rivali che prima segnano due punti e poi rubano la mano da uno all’ultimo end che vale il 10-7 finale.

L’Italia ha quindi terminato il Round Robin con cinque vittorie ed una sconfitta. Svizzera, Canda, Giappone, Svezia, Corea del Sud e Turchia si giocheranno i play-off.

CLASSIFICA FINALE ROUND ROBIN

SUI vittorie: 11 sconfitte: 1 Q

CAN vittorie: 10 sconfitte: 2 Q

JPN vittorie: 9 sconfitte: 3 Q

SWE vittorie: 8 sconfitte: 4 Q

KOR vittorie: 8 sconfitte: 4 Q

TUR vittorie: 7 sconfitte: 5 Q

CHN vittorie: 6 sconfitte: 6

ITA vittorie: 5 sconfitte: 7

NOR vittorie: 4 sconfitte: 8

SCO vittorie: 4 sconfitte: 8

DEN vittorie: 3 sconfitte: 9

USA vittorie: 2 sconfitte: 10

AUS vittorie: 1 sconfitte: 11