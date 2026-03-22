Curling, la Svezia conquista il bronzo ai Mondiali: ciliegina dopo l’oro olimpico (con un altro quartetto)

La Svezia ha conquistato la medaglia di bronzo ai Mondiali 2026 di curling femminile, che si concludono oggi sul ghiaccio di Calgary (Canada). Le scandinave hanno sconfitto il Giappone con il punteggio di 8-5 nell’atto conclusivo che ha messo in palio il terzo posto: il quartetto in gara era diverso da quello che un mese fa si meritò la medaglia d’oro alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, ma il risultato odierno certifica ulteriormente la grande caratura di questo Paese quando si parla di stone.

La skip Isabella Wranaa (Campionessa Olimpica nel doppio misto insieme al fratello), la vice e third Almida De Val, la seconda Maria Larsson e la lead Linda Stenlund hanno regolato la formazione asiatica guidata dalla skip Satsuki Fujisawa, al termine di un incontro condizionato in maniera decisiva dai cinque punti messi a segno dalle svedesi nell’ottavo end. Il sempre iconico “big five” ha lanciato le gialloblu e ha tramortito la rappresentativa del Sol Levante, che non ha avuto modo spazio per recuperare.

Le prime quattro frazioni sono state caratterizzate da botta e risposta da un punto a testa (2-2), poi la Svezia ha rubato il martello nel quinto parziale ed è così andata in vantaggio all’intervallo (3-2). Al ritorno sul ghiaccio le giapponesi hanno pareggiate e poi il martello è passato in mano alle scandinave: mano nulla e poi i cinque punti che hanno fatto la differenza nell’ottavo parziale, nel nono end il Giappone ha messo a segno due punti ma ormai era troppo tardi.