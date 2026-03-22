Curling: la finale dei Mondiali sarà di nuovo Canada-Svizzera! Svezia e Giappone battute in semifinale

Per la terza volta consecutiva, saranno il Canada e la Svizzera a giocarsi il titolo iridato. Le due squadre hanno infatti appena staccato il pass per l’ultimo atto ai Campionati Mondiali 2026 di curling femminile, battendo rispettivamente la Svezia e il Giappone in due sfide in cui hanno saputo dimostrare ampia superiorità su più fronti.

Brave in tal senso le elvetiche che, dopo un inizio senza scossoni contro le nordiche, hanno cambiato letteralmente passo a metà gara, confezionando un gioco sempre più offensivo e capitalizzando al massimo la propria proposta così come successo nella sesta ripresa, contrassegnata da tre sigilli che hanno indirizzato quasi in modo definitivo la disputa, poi terminata 8-5.

Prova di forza in scioltezza invece per il Canada, capace di liberarsi delle nipponiche in soli otto end con il risultato di 11-3 facendo sentire la mano pesante fin dalle prime battute dell’incontro, prima marcando tre punti con il martello in mano e poi rubando una mano da due dopo aver messo a referto altri due sigilli al secondo end. Nonostante il tentativo di rientrare in partita da parte delle asiatiche (due punti consecutivi per loro), le padrone di casa hanno messo il turbo superata metà gara avanzando ancora di tre unità e chiudendo i giochi con un punto siglato in assenza del martello.

Domani, domenica 22 marzo, si svolgerà prima la finalina per il bronzo che vedrà coinvolte Svezia e Corea del Sud alle 16:00. Poi, alle 22:00 scatterà il gold medal match. Nelle ultime due edizioni a spuntarla furono le padrone di casa, mentre dal 2019 al 2023 si verificò un dominio rossocrociato. Chi vincerà stavolta?