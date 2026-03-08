Curling, Italia sconfitta dagli USA nel doppio misto: semifinali irraggiungibili alle Paralimpiadi

L’Italia è stata sconfitta dagli USA per 7-5 nel torneo di curling doppio misto alle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026 e sono così incappati nella quinta battuta d’arresto nel round robin, dove ora occupano l’ultima posizione con una sola affermazione all’attivo quando manca un solo incontro al termine della fase a girone unico. Gli azzurri hanno detto definitivamente addio alle residue speranze di qualificarsi alle fase a eliminazione diretta che metterà in palio le medaglie.

Orietta Bertò e Paolo Ioriatti sono stati bravi a recuperare i quattro punti messi a segno da Laura Dwyer e Stephen Emt nel corso del secondo end, mettendo a segno un punto nella terza frazione, un paio nel quinto parziale e poi strappando una mano da un punto nel sesto gioco. Sul 5-5, però, gli americani sono stati più cinici e hanno risolto la contesa in loro favore, siglando un punto nel settimo end e poi strappando il martello in chiusura dell’incontro.

La coppia tricolore tornerà sul ghiaccio di Cortina d’Ampezzo nella giornata di lunedì 9 marzo (ore 14.35) per affrontare la Gran Bretagna nell’ultima partita della loro avventura ai Giochi. Stasera (ore 18.35) toccherà alla squadra mista fronteggiare gli USA nella quarta giornata del round robin.