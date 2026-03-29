Cottafava/Dal Corso show! Sono in semifinale nel Challenge di Nayarit al debutto stagionale

Modo migliore per debuttare nella stagione 2026 dopo qualche problema fisico, Samuele Cottafava e Gianluca Dal Corso non potevano trovarlo: la coppia italiana allenata da Paolo Nicolai è in semifinale nel Challenge di Nayarit, un risultato molto importante sia dal punto di vista mentale per la coppia italiana che arriva da una satgione non semplice, sia dal punto di vista del ranking perchè da questa trasferta messicana arriveranno punti pesanti che potrebbero rivelarsi fondamentali per il resto della stagione.

La giornata degli azzurri è iniziata con una battaglia contro i messicani Carlos Andres/Lares, coppia giovane che ci teneva a fare bene sulla sabbia di casa e che ha impegnato duramente per tre set gli azzurri prima di arrendersi. Nel primo parziale la coppia italiana si è portata avanti 11-8 e ha mantenuto le distanze fino al 18-15, riuscendo poi ad avere la meglio con il punteggio di 21-16.

Nel secondo set non è mancata la reazione dei messicani, che sono partiti molto forte portandosi sull’11-5 ed hanno mantenuto le distanze restituendo il 21-16 alla coppia italiana. Nel tie break l’avvio ha premiato Cottafava/Dal Corso, che si sono subito portati avanti 5-2 e poi 7-4 e infine hanno piazzato il break decisivo di 65-0 per volare sull’11-4, imponendosi con il punteggio di 15-7.

Nei quarti di finale gli azzurri avevano di fronte la coppia tedesca Sagstetter/Sagstetter, binomio più esperto ma che si è arreso di fronte agli azzurri in due set. Nel primo parziale, dopo una fase iniziale di grande equilibrio, sul 10-11, gli azzurri hanno impresso una accelerazione micidiale con un break di 8-3, che li ha portati sul 18-14 e ha permesso looro di vincere con il punteggio di 21-18. Nel secondo set prima fase ad altalena con le due coppie ad inseguirsi e poi, sul 13 pari, altro break decisivo per gli azzurri con un 5-0 che ha aperto la strada per il 21-17 conclusivo.

Oggi, alle 11 ora locale, le 18 in Italia, la coppia azzurra andrà a caccia della sua prima finale a questo livello, la seconda in assoluto dopo quella persa lo scorso anno nel Futures di Messina, affrontando la coppia israeliana Elazar/Cuzmiciov, che ha eliminato a sorpresa nei quarti la forte coppia austriaca Pascariuc/Horst. Gli israeliani lo scorso anno hanno vissuto la miglior stagione in carriera, vincendo due Futures, a Songkhla e a Cracovia, e chiudendo al secondo posto il Challenge di Nuvali, mentre quest’anno sono già saliti sul podio chiudendo al terzo posto il (poco frequentato) Challenge di Bhubaneswar in India.

TORNEO MASCHILE

Ottavi di finale: Just/Wüst GER [16] – Pascariuc/Horst AUT [15] 0-2 (17-21, 17-21)

Elazar/Cuzmiciov ISR [7] – Gabriel/Johann BRA [27] [Q] 2-1 (18-21, 21-13, 18-16)

Carlos Andres/Lares MEX [8] – Cottafava/Dal Corso ITA [1] 1-2 (16-21, 21-16, 7-15)

Huster/Winter GER [13] – Sagstetter/Sagstetter GER [12] 0-2 (17-21, 17-21)

Friedli/Jordan SUI [3] – Zuliani/Joao Mares BRA [31] [Q] 1-2 (21-15, 32-34, 14-16)

Amieva/Bueno ARG [5] – Luini/Immers NED [6] 0-2 (17-21, 18-21)

Dressler/Seiser AUT [11] – Hodges/Hood AUS [21] [Q] 1-2 (18-21, 21-18, 17-19)

Capogrosso/Capogrosso ARG [2] – Bedritis/Rinkevics LAT [19] [Q] 2-1 (15-21, 21-19, 15-11)

Quarti di finale: Elazar/Cuzmiciov ISR [7] – Pascariuc/Horst AUT [15] LIVE 1-0 (21-17, 11-10)

Sagstetter/Sagstetter GER [12] – Cottafava/Dal Corso ITA [1] 0-2 (18-21, 17-21)

Luini/Immers NED [6] – Zuliani/Joao Mares BRA [31] [Q] LIVE 1-0 (27-25, 8-4)

Capogrosso/Capogrosso ARG [2] – Hodges/Hood AUS [21] [Q] 2-0 (21-13, 21-19)

Semifinali: 29-Mar 11:00 Cottafava/Dal Corso ITA [1] – Elazar/Cuzmiciov ISR [7]

29-Mar 10:00 Capogrosso/Capogrosso ARG [2] – Luini/Immers NED [6]

TORNEO FEMMINILE

Quarti di finale: Lunio/Okla POL [23] – Paul/Kunst GER [1] 0-2 (19-21, 12-21)

Yan X./X. Y. Xia CHN [4] – Vergara/González ESP [14] 2-0 (21-12, 21-13)

Maidhof/Schwarz GER [25] [Q] – Verena/Thainara BRA [3] 0-2 (18-21, 16-21)

Shiba/Reika JPN [2] – Anderson/Chacon USA [16] 0-2 (14-21, 11-21)

Semifinale: 28-Mar 20:00 Yan X./X. Y. Xia CHN [4] – Paul/Kunst GER [1]

28-Mar 19:00 Anderson/Chacon USA [16] – Verena/Thainara BRA [3]