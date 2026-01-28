Riparte Beach Zone con una puntata imperdibile e due ospiti di eccezione: Samuele Cottafava e Gianluca Dal Corso, la coppia di punta del progetto federale italiano di beach volley in vista delle Olimpiadi di Los Angeles 2028. Il nuovo percorso azzurro è iniziato lo scorso anno, subito dopo i Giochi Olimpici di Parigi 2024, con l’obiettivo di costruire una squadra solida e competitiva nel lungo periodo.

Nel primo anno di lavoro insieme, Cottafava e Dal Corso hanno affrontato alcune difficoltà fisiologiche e tutt’altro che impreviste, ma hanno saputo chiudere la stagione in crescita, centrando risultati di prestigio nei tornei Challenge di fine anno. Segnali incoraggianti che alimentano le ambizioni in vista del 2026, stagione chiave che porterà all’apertura della finestra di qualificazione olimpica e assegnerà, tramite l’Europeo, il primo slot continentale per Los Angeles 2028.

Beach Zone è condotto da Enrico Spada, con la collaborazione di Simona Bastiani, Cindy Lee Fezzi e Luciano De Gregorio, per un approfondimento completo tra analisi tecnica, racconti di campo e prospettive future del beach volley italiano.

Un viaggio dentro il presente e il futuro della coppia azzurra che sogna l’Olimpiade.

