Ranghieri/Alfieri, che carattere! Successo al tie-break e semifinale del girone conquistata. Krumins/Benzi in main draw ad Apeldoorn

Inizia con una vittoria e con la certezza della qualificazione alla seconda fase ad eliminazione diretta l’avventura al Challenge di Nuvali nelle Filippine per Alex Ranghieri e Manuel Alfieri che, dopo il buon nono posto al debutto la settimana scorsa, partono con il piede giusto in Asia battendo 2-1, al termine di una vera e propria battaglia, i tedeschi Lorenz/Rietschel nella semifinale del girone.

La coppia italiana parte forte, con un break di 7-1 si porta avanti 11-6 e non si fa più avvicinare nel primo set chiudendo a proprio favore con il punteggio di 21-16. Nel secondo set, avanti 12-8, gli azzurri si inceppano, subiscono un break di 0-4 che permette ai tedeschi di pareggiare e poi si gioca punto a punto fino al 21-19 che permette ai teutonici di pareggiare il conto. Tie break tiratissimo ed emozionante con gli azzurri che guadagnano un vantaggio considerevole sul 12-9 ma subiscono un break di 0-4 che rischia di far saltare il banco. Ranghieri/Alfieri non si arrendono, annullano due set ball ai tedeschi e poi ribaltano la situazione vincendo con il punteggio di 17-15.

Alle 4.30 ora italiana la coppia azzurra affronterà, nella finale del girone che vale l’accesso diretto agli ottavi di finale, la coppia australiana Hodges/Hood. I due hanno debuttato assieme quest’anno e sono stati quinti a Coolangatta (Future), Nayarit e Xiamen (Challenge). Hodges, in coppia con Schubert, ha vinto un torneo a Jurmala nel 2023 ed ha conquistato altri sette podi nel circuito mondiale, mentre Hood vanta un solo podio in carriera, nel 2024 a Mount Maunganui, in coppia con Potts.

Nel resto del tabellone maschile non sono mancate le sorprese nella prima giornata del Challenge di Nuvali. Subito convincente la coppia israeliana Elazar/Cuzmiciov, testa di serie numero uno, che ha superato senza particolari difficoltà i danesi qualificati Abell/Andersen con un netto 2-0, mentre i lituani Rumsevicius/Palubinskas hanno piegato in due set l’altra coppia danese composta da Brinck/Houmann. Nel girone B buon debutto anche per gli statunitensi Crabb/Budinger, dominanti contro i canadesi de Greeff/Gannett, mentre continua il momento positivo dei brasiliani Henrique/Manaus, capaci di battere gli austriaci Hörl/Grössig dopo il brillante torneo disputato a Xiamen.

Le sorprese più importanti sono arrivate però nella Pool C e nella Pool D. Gli australiani qualificati Howat/Ryan hanno infatti sconfitto i connazionali e terza testa di serie Potts/Pearse al tie-break, mentre i polacchi qualificati Kantor/Lejawa hanno piegato in due set i belgi Vercauteren/Van Langendonck, semifinalisti la scorsa settimana in Cina. Successo importante anche per gli austriaci Pascariuc/Horst, che hanno avuto la meglio sugli australiani Merritt/Walker.

Nella Pool E conferme per gli svizzeri Friedli/Jordan, reduci dal buon torneo di Xiamen, capaci di superare gli ucraini Kozii/Bublyk, mentre gli altri ucraini Moiseiev/Savvin hanno rimontato gli statunitensi Brewster/Webber dopo aver perso il primo set. In evidenza anche i tedeschi Just/Wüst, che hanno sorpreso gli americani Cory/Bradford, mentre i fratelli Sagstetter hanno lasciato appena 28 punti complessivi ai turchi Özdemir/Kuru.

Nel girone H vittoria netta per gli svizzeri Heidrich/Haussener contro gli inglesi Bialokoz/Batrane, mentre la sfida tra i filippini Abdilla/Rosales e gli statunitensi qualificati Smith/Ierna si è conclusa anticipatamente per infortunio della coppia asiatica. Da segnalare infine l’equilibrio del torneo, con già numerosi tie-break e diverse teste di serie costrette a rincorrere dopo una giornata inaugurale che ha confermato il livello molto alto della tappa filippina del Beach Pro Tour.

Nel torneo femminile non sono mancate le sorprese nella prima giornata del Challenge di Nuvali, con diverse teste di serie costrette a rincorrere già nella fase a gironi. Le lituane Paulikiene/Raupelyte, numero uno del seeding, hanno rispettato il pronostico conquistando due vittorie nella Pool A: prima il successo sofferto contro le canadesi qualificate Bélanger/Ozee, poi quello in due set contro le americane Kan/Myszkowski, brave in precedenza a vincere il derby statunitense contro Harward/Hodel.

Grande equilibrio nella Pool B, dove le ucraine Lazarenko/Kurnikova hanno firmato una doppia impresa battendo sia le australiane Clancy/Fejes sia soprattutto le statunitensi Quiggle/Loreen, seconda testa di serie del torneo. Ottimo avvio anche per le portoricane Navas/Gonzalez, imbattute nella Pool C grazie ai successi sulle lituane Kvedaraite/Saule e sulle canadesi McBain/Sorra.

Nella Pool D sono arrivate due vittorie di peso per le ucraine Serdiuk/Romaniuk, capaci di superare sia le estoni Hollas/Remmelg sia le americane Durish/Koenig, quarta testa di serie. Molto combattuta anche la Pool E, dove le cinesi qualificate Jiang/J. Dong hanno sorpreso prima le australiane Fleming/Alchin e poi le lituane Dumbauskaite/Grudzinskaite, mentre le ungheresi qualificate Villám/Kun hanno trovato un prezioso successo contro le australiane.

Nel girone F continuano invece a stupire le brasiliane qualificate Andressa/Tainá, che dopo aver sconfitto le cinesi Yan/Xia hanno piegato al tie-break anche le neozelandesi Polley/MacDonald, conquistando il primo posto del raggruppamento. Nella Pool G grande equilibrio tra le coppie olandesi e quelle statunitensi: le neerlandesi van Driel/Konink hanno battuto sia le francesi Placette/Richard sia le americane Anderson/Chacon, chiudendo imbattute la giornata inaugurale.

Nella Pool H ottimo percorso delle ucraine Davidova/Khmil, capaci di superare sia le svizzere Annique/Menia sia le danesi qualificate Bisgaard/Høg. Proprio le svizzere saranno protagoniste dei sedicesimi di finale, insieme a diverse coppie outsider che hanno animato una prima giornata caratterizzata da tanti tie-break e da un livello tecnico molto alto.

TORNEO FEMMINILE

Primo turno qualificazione: Jiang K. Y./J. Dong CHN [1] – Gaviola/Polidario PHI [32] 2-0 (21-17, 21-11)

Windeleff/Mellmølle DEN [17] – Beutel/Schürholz GER [16] 1-2 (22-20, 22-24, 6-15)

Villám/Kun HUN [9] – YU T./WANG J.Y. CHN [24] 2-1 (21-19, 21-23, 15-10)

Progella/Pagara PHI [25] – Maidhof/Schwarz GER [8] 2-0 (21-19, 28-26)

Christ/Neuß GER [5] – Sinisalo, S./Kyröläinen FIN [28] 2-0 (21-18, 21-13)

Hunt/Kramer USA [21] – Negenman/Hogenhout NED [12] 1-2 (21-18, 13-21, 9-15)

Bélanger/Ozee CAN [13] – Villapando/Eslapor PHI [20] 2-0 (21-14, 21-14)

Robitaille/Hladyniuk CAN [29] – Kadeliye/Zhou M. L. CHN [4] 0-2 (18-21, 11-21)

Bisgaard/Høg DEN [3] – Åhman/Madestam SWE [30] 2-0 (21-13, 21-13)

Piret/Coens BEL [19] – Sh. T. Cao/Aheidan CHN [14] 1-2 (16-21, 21-9, 15-17)

Pasloski/Corah CAN [27] – Lunio/Okla POL [6] 1-2 (21-17, 20-22, 8-15)

Kvedaraite/Saule LTU [11] – Luini/Stok NED [22] 2-0 (21-13, 21-12)

Andressa/Tainá BRA [7] – Green/Stevenson NZL [26] 2-0 (21-12, 21-13)

Orillaneda/Rodriguez PHI [23] – Kinna/Dupin FRA [10] 0-2 (16-21, 11-21)

Glagau/Thorup CAN [15] – Ēbere/Konstantinova LAT [18] 1-2 (18-21, 21-11, 12-15)

OKUNO/Sekiguchi JPN [31] – Wies/Desy NED [2] 0-2 (18-21, 16-21)

Secondo turno qualificazione: Jiang K. Y./J. Dong CHN [1] – Beutel/Schürholz GER [16] 2-0 (21-19, 21-16)

Villám/Kun HUN [9] – Progella/Pagara PHI [25] 2-0 (21-19, 21-18)

Christ/Neuß GER [5] – Negenman/Hogenhout NED [12] 1-2 (12-21, 21-19, 14-16)

Bélanger/Ozee CAN [13] – Kadeliye/Zhou M. L. CHN [4] 2-1 (15-21, 22-20, 15-12)

Bisgaard/Høg DEN [3] – Sh. T. Cao/Aheidan CHN [14] 2-1 (22-20, 18-21, 17-15)

Kvedaraite/Saule LTU [11] – Lunio/Okla POL [6] 2-1 (21-16, 15-21, 15-13)

Andressa/Tainá BRA [7] – Kinna/Dupin FRA [10] 2-0 (24-22, 21-18)

Ēbere/Konstantinova LAT [18] – Wies/Desy NED [2] 1-2 (15-21, 23-21, 11-15)

Gironi. Pool A

Paulikiene/Raupelyte LTU [1] – Bélanger/Ozee CAN [32] [Q] 2-1 (21-18, 20-22, 15-12)

Kan/Myszkowski USA [16] – Harward/Hodel USA [17] 2-1 (17-21, 24-22, 15-7)

Paulikiene/Raupelyte LTU [1] – Kan/Myszkowski USA [16] 2-0 (22-20, 21-16)

Bélanger/Ozee CAN [32] [Q] – Harward/Hodel USA [17] 0-2 (14-21, 19-21)

Pool B

Clancy/Fejes AUS [15] – Lazarenko/Kurnikova UKR [18] 2-0 (23-21, 21-12)

Quiggle/Loreen USA [2] – Negenman/Hogenhout NED [31] [Q] 1-2 (21-16, 17-21, 10-15)

Quiggle/Loreen USA [2] – Lazarenko/Kurnikova UKR [18] 1-2 (21-16, 15-21, 13-15)

Negenman/Hogenhout NED [31] [Q] – Clancy/Fejes AUS [15] 0-2 (14-21, 10-21)

Pool C

Navas/Gonzalez PUR [3] – Kvedaraite/Saule LTU [30] [Q] 2-0 (22-20, 21-15)

Vergara/González ESP [14] – McBain/Sorra CAN [19] 0-2 (13-21, 16-21)

Navas/Gonzalez PUR [3] – McBain/Sorra CAN [19] 2-0 (21-16, 22-20)

Kvedaraite/Saule LTU [30] [Q] – Vergara/González ESP [14] 1-2 (21-16, 19-21, 6-15)

Pool D

Durish/Koenig USA [4] – Parkkinen/Prihti FIN [29] 2-0 (21-16, 21-13)

Serdiuk/Romaniuk UKR [13] – Hollas, H./Remmelg EST [20] 2-0 (21-11, 21-14)

Parkkinen/Prihti FIN [29] – Hollas, H./Remmelg EST [20] 1-2 (14-21, 21-17, 8-15)

Durish/Koenig USA [4] – Serdiuk/Romaniuk UKR [13] 0-2 (17-21, 19-21)

Pool E

Dumbauskaite/Grudzinskaite G. LTU [5] – Villám/Kun HUN [28] [Q] 2-0 (22-20, 21-14)

Fleming/Alchin AUS [12] – Jiang K. Y./J. Dong CHN [21] [Q] 0-2 (24-26, 18-21)

Villám/Kun HUN [28] [Q] – Fleming/Alchin AUS [12] 2-0 (21-16, 22-20)

Dumbauskaite/Grudzinskaite G. LTU [5] – Jiang K. Y./J. Dong CHN [21] [Q] 0-2 (15-21, 13-21)

Pool F

Polley/MacDonald NZL [11] – Makhno, In./Makhno, Ir. UKR [22] [Q] 2-0 (21-16, 21-13)

Yan X./X. Y. Xia CHN [6] – Andressa/Tainá BRA [27] [Q] 0-2 (16-21, 19-21)

Andressa/Tainá BRA [27] [Q] – Polley/MacDonald NZL [11] 2-1 (21-10, 20-22, 15-13)

Yan X./X. Y. Xia CHN [6] – Makhno, In./Makhno, Ir. UKR [22] [Q] Injury Team A

Pool G

Anderson/Chacon USA [10] – Wies/Desy NED [23] [Q] 2-0 (21-14, 21-15)

Placette/Richard FRA [7] – van Driel, E./Konink NED [26] 0-2 (13-21, 19-21)

Placette/Richard FRA [7] – Wies/Desy NED [23] [Q] 2-0 (21-15, 21-15)

van Driel, E./Konink NED [26] – Anderson/Chacon USA [10] 2-0 (21-17, 21-19)

Pool H

Davidova/Khmil UKR [9] – Annique/Menia SUI [24] 2-1 (20-22, 21-13, 15-11)

Rondina/Pons PHI [8] – Bisgaard/Høg DEN [25] [Q] 0-2 (19-21, 17-21)

Rondina/Pons PHI [8] – Annique/Menia SUI [24] 0-2 (20-22, 22-24)

Bisgaard/Høg DEN [25] [Q] – Davidova/Khmil UKR [9] 1-2 (9-21, 21-19, 9-15)

Sedicesimi di finale: 22-May 17:00 Anderson/Chacon USA [10] – Vergara/González ESP [14]

22-May 17:00 Kan/Myszkowski USA [16] – Villám/Kun HUN [28] [Q]

22-May 17:00 Polley/MacDonald NZL [11] – Hollas, H./Remmelg EST [20]

22-May 17:00 McBain/Sorra CAN [19] – Annique/Menia SUI [24]

22-May 18:00 Dumbauskaite/Grudzinskaite G. LTU [5] – Placette/Richard FRA [7]

22-May 18:00 Durish/Koenig USA [4] – Makhno, In./Makhno, Ir. UKR [22] [Q]

22-May 18:00 Negenman/Hogenhout NED [31] [Q] – Harward/Hodel USA [17]

22-May 18:00 Bisgaard/Høg DEN [25] [Q] – Lazarenko/Kurnikova UKR [18]

TORNEO MASCHILE

Primo turno qualificazioni: de Greeff/Gannett CAN [15] – Duval/Canet FRA [18] 2-0 (21-16, 21-18)

Kjemperud/Kjemperud NOR [23] – Bushby/Schumann AUS [10] 1-2 (15-21, 24-22, 12-15)

Kozii/Bublyk UKR [7] – Dostal/Rydval CZE [26] 2-0 (21-17, 21-14)

Kojima/Ideguchi JPN [27] – Basey/Hurst USA [6] 0-2 (7-21, 14-21)

Howat/Ryan AUS [11] – Bello/Gleed ENG [22] 2-0 (21-12, 21-18)

Likhatskyi/Likhatskyi UKR [19] – Krzeminski/Czachorowski POL [14] 0-2 (10-21, 17-21)

Merritt/Walker AUS [3] – Iraya/Gampong PHI [30] 2-0 (21-7, 21-13)

Dos Santos/Cetkovic NOR [29] – Moiseiev/Savvin UKR [4] 0-2 (11-21, 18-21)

Bulgacs O./Graudins LAT [13] – Rivest/Licht CAN [20] 2-0 (21-14, 21-16)

Abell/Andersen DEN [21] – Wilcox/Field USA [12] 2-0 (21-19, 21-16)

Gabriel/Johann BRA [5] – TOLENTINO/Francisco PHI [28] 2-0 (21-12, 21-11)

Puskundzis/Liepa LAT [25] – Kantor/Lejawa POL [8] 0-2 (14-21, 18-21)

Tocs/Auziņš G. LAT [9] – Datsiuk/Nahornyi UKR [24] 1-2 (16-21, 21-18, 15-17)

Chadwick/Abrams CAN [17] – Beta/Besarab POL [16] 1-2 (20-22, 21-17, 12-15)

Secondo turno qualificazioni: Henrique/Manaus BRA [1] – Beta/Besarab POL [16] 2-1 (15-21, 21-13, 15-13)

de Greeff/Gannett CAN [15] – Zuliani/Joao Mares BRA [2] 2-0 (22-20, 21-10)

Kozii/Bublyk UKR [7] – Bushby/Schumann AUS [10] 2-1 (15-21, 21-18, 17-15)

Howat/Ryan AUS [11] – Basey/Hurst USA [6] 2-0 (21-19, 21-18)

Merritt/Walker AUS [3] – Krzeminski/Czachorowski POL [14] 2-0 (21-16, 21-18)

Bulgacs O./Graudins LAT [13] – Moiseiev/Savvin UKR [4] 0-2 (19-21, 15-21)

Gabriel/Johann BRA [5] – Abell/Andersen DEN [21] 0-2 (18-21, 19-21)

Datsiuk/Nahornyi UKR [24] – Kantor/Lejawa POL [8] 0-2 (15-21, 15-21)

Gironi. Pool A

Elazar/Cuzmiciov ISR [1] – Abell/Andersen DEN [32] [Q] 2-0 (21-14, 21-15)

Rumsevicius/Palubinskas LTU [16] – Brinck/Houmann DEN [17] [Q] 2-0 (21-18, 21-16)

22-May 07:30 Elazar/Cuzmiciov ISR [1] – Rumsevicius/Palubinskas LTU [16]

22-May 07:30 Abell/Andersen DEN [32] [Q] – Brinck/Houmann DEN [17] [Q]

Pool B

Crabb Tr./Budinger USA [2] – de Greeff/Gannett CAN [31] [Q] 2-0 (21-9, 21-13)

Hörl/Grössig AUT [15] – Henrique/Manaus BRA [18] [Q] 0-2 (17-21, 16-21)

22-May 07:30 Crabb Tr./Budinger USA [2] – Henrique/Manaus BRA [18] [Q]

22-May 07:30 de Greeff/Gannett CAN [31] [Q] – Hörl/Grössig AUT [15]

Pool C

Huster/Winter GER [14] – Bintang/Sofyan INA [19] 2-0 (21-13, 21-17)

Potts/Pearse AUS [3] – Howat/Ryan AUS [30] [Q] 0-2 (19-21, 20-22)

22-May 09:30 Howat/Ryan AUS [30] [Q] – Huster/Winter GER [14]

22-May 09:30 Potts/Pearse AUS [3] – Bintang/Sofyan INA [19]

Pool D

Pascariuc P./Horst AUT [13] – Merritt/Walker AUS [20] [Q] 2-0 (21-16, 22-20)

Vercauteren/Van Langendonck BEL [4] – Kantor/Lejawa POL [29] [Q] 0-2 (17-21, 18-21)

22-May 09:30 Kantor/Lejawa POL [29] [Q] – Pascariuc P./Horst AUT [13]

22-May 09:30 Vercauteren/Van Langendonck BEL [4] – Merritt/Walker AUS [20] [Q]

Pool E

Brewster/Webber USA [12] – Moiseiev/Savvin UKR [21] [Q] 1-2 (22-20, 19-21, 9-15)

Friedli/Jordan SUI [5] – Kozii/Bublyk UKR [28] [Q] 2-0 (21-15, 21-13)

22-May 08:30 Friedli/Jordan SUI [5] – Moiseiev/Savvin UKR [21] [Q]

22-May 08:30 Kozii/Bublyk UKR [28] [Q] – Brewster/Webber USA [12]

Pool F

Cory/Bradford USA [11] – Just/Wüst GER [22] 0-2 (19-21, 18-21)

Sagstetter, J./Sagstetter, B. GER [6] – Özdemir/Kuru TUR [27] 2-0 (21-14, 21-14)

22-May 08:30 Sagstetter, J./Sagstetter, B. GER [6] – Just/Wüst GER [22]

22-May 08:30 Özdemir/Kuru TUR [27] – Cory/Bradford USA [11]

Pool G

Hodges/Hood AUS [10] – Bedritis/Rinkevics LAT [23] 2-1 (19-21, 21-19, 15-11)

Ranghieri/Alfieri ITA [7] – Lorenz/Rietschel GER [26] 2-1 (21-16, 19-21, 17-15)

22-May 10:30 Ranghieri/Alfieri ITA [7] – Hodges/Hood AUS [10]

22-May 10:30 Lorenz/Rietschel GER [26] – Bedritis/Rinkevics LAT [23]

Pool H

Heidrich/Haussener SUI [9] – Bialokoz/Batrane ENG [24] 2-0 (21-14, 21-12)

Abdilla/Rosales PHI [8] – Smith/Ierna USA [25] [Q] Injury Team A

22-May 10:30 Smith/Ierna USA [25] [Q] – Heidrich/Haussener SUI [9]

22-May 10:30 Abdilla/Rosales PHI [8] – Bialokoz/Batrane ENG [24]

Si sono concluse nella serata italiana le qualificazioni del torneo Futures di Apeldoorn che vede al via una sola coppia azzurra composta dall’insolito binomio Davis Krumins e Davide Benzi. La coppia azzurra è inserita nel girone C ed affronterà nella semifinale alle 14.10 i norvegesi Klungsøyr/Pedersen che hanno iniziato quest’anno la loro avventura assieme cogliendo finora come miglior risultato il quinto posto nel Futures di Haikou in Cina. Nell’altra semifinale di fronte gli ungheresi Dóczi/Veress e i padroni di casa olandesi van der Loo/van der Wel.

Nel tabellone maschile le qualificazioni del Futures di Apeldoorn hanno già regalato diverse sorprese e alcune sfide molto combattute. Hanno confermato il proprio valore gli estoni Tiisaar/Korotkov, teste di serie numero uno del tabellone preliminare, capaci di dominare prima gli inglesi Rijvers/Ingham con un netto 2-0 e poi di superare senza troppi problemi i finlandesi Topio/Viljamaa. Bene anche i tedeschi Fröbel/Wüst, che hanno eliminato sia i canadesi Thys/Lord sia i connazionali Hikel/Sackermann senza concedere set. Tra le partite più spettacolari della giornata spicca il successo degli sloveni Mugerli/Jevšnik sugli olandesi Artamonov/Hogenhout al termine di una battaglia chiusa 22-20 al tie-break, mentre i lettoni Jaundžeikars/Bērziņš hanno ribaltato i norvegesi Solheim/Majak dopo aver perso il primo set.

Interessanti anche le semifinali dei gironi in programma oggi. Nel Pool A attenzione alla sfida fra gli olandesi Sonneville/Groenewold e i lettoni Jaundžeikars/Bērziņš, coppia uscita con grande fiducia dalle qualificazioni. Nel Pool D promette spettacolo il confronto fra gli estoni Tiisaar/Korotkov e gli olandesi van Werkhoven/van Hal, mentre l’altro match del girone vedrà opposti i tedeschi Bungert/Wüst agli sloveni Mugerli/Jevšnik. Equilibrato anche il Pool B con il derby nordico tra gli svedesi Andreasson/Andersson e gli spagnoli Nijkamp/Viera che potrebbe già indirizzare il passaggio del turno.

Nel torneo femminile le qualificazioni hanno visto l’eliminazione di alcune teste di serie importanti. Clamorosa l’uscita delle ceche Kubistova/Tonova, numero uno del tabellone preliminare, sconfitte subito dalle brasiliane Cassiane/Julia, poi capaci di superare anche le svizzere Eugster/Gähwiler al tie-break nel secondo turno. Molto convincente la prova delle statunitensi Kensinger/Race, che dopo aver dominato il primo turno hanno avuto la meglio sulle polacche Michalska/Kruczek in tre set. Grande equilibrio anche nella sfida tra le israeliane Dave/Lavie e le olandesi Bröring/Prins, risolta soltanto al tie-break in favore della coppia israeliana.

Fra le semifinali dei gironi spicca nel Pool B il confronto tra le ceche Černá/Pospisilova e Dave/Lavie, reduci da una qualificazione molto convincente. Nel Pool C attenzione alla sfida fra le tedesche Dieckmann/Dreßen e le americane Kensinger/Race, una delle coppie più in forma della giornata inaugurale. Interessante anche il Pool D con il derby norvegese tra Berntsen/Steinsvåg e Fosseli/Sunde, mentre nel Pool A le brasiliane Cassiane/Julia proveranno a proseguire il loro ottimo momento contro le olandesi Sonneville/Radstake.

TORNEO MASCHILE

Primo turno qualificazioni: Tiisaar/Korotkov EST [1] – Rijvers/Ingham ENG [16] 2-0 (21-10, 21-6)

Pala/Sotola CZE [9] – Topio, P./Viljamaa FIN [8] 0-2 (12-21, 15-21)

Appelgren/Ramén SWE [5] – Peters/Nuyttens BEL [12] 2-0 (21-18, 21-15)

Artamonov/Hogenhout NED [13] – Mugerli/Jevšnik SLO [4] 1-2 (26-24, 19-21, 20-22)

Weber/Hilbert LUX [3] – Perez M./Ignacio Pérez URU [14] 2-0 (21-7, 21-5)

Jaundžeikars/Bērziņš M. LAT [11] – Solheim/Majak NOR [6] 2-1 (16-21, 21-15, 15-9)

Hikel/Sackermann GER [7] – Woloszuk/Szczepanik POL [10] 2-0 (21-16, 21-11)

Thys/Lord CAN [15] – Fröbel/Wüst GER [2] 0-2 (16-21, 18-21)

Secondo turno qualificazioni: Tiisaar/Korotkov EST [1] – Topio, P./Viljamaa FIN [8] 2-0 (21-15, 21-13)

Appelgren/Ramén SWE [5] – Mugerli/Jevšnik SLO [4] 0-2 (17-21, 13-21)

Weber/Hilbert LUX [3] – Jaundžeikars/Bērziņš M. LAT [11] 0-2 (18-21, 17-21)

Hikel/Sackermann GER [7] – Fröbel/Wüst GER [2] 0-2 (16-21, 18-21)

Gironi. Pool A

22-May 12:30 Sonneville/Groenewold NED [1] – Jaundžeikars/Bērziņš M. LAT [16] [Q]

22-May 12:30 Fröbel/Wüst GER [8] [Q] – Grahn/Isaksson SWE [9]

23-May 09:00 Winner of Match 1 – Winner of Match 2

23-May 10:40 Loser of Match 1 – Loser of Match 2

Pool B

22-May 13:20 Held/Kubo GER [2] – Heemskerk/Ooms NED [15]

22-May 13:20 Nijkamp/Viera ESP [7] – Andreasson/Andersson, A. SWE [10]

23-May 09:00 Winner of Match 3 – Winner of Match 4

23-May 10:40 Loser of Match 3 – Loser of Match 4

Pool C

22-May 14:10 Dóczi/Veress HUN [3] – van der Loo/van der Wel NED [14]

22-May 14:10 Krumins/Benzi ITA [6] – Klungsøyr/Pedersen NOR [11]

23-May 09:50 Winner of Match 5 – Winner of Match 6

23-May 11:30 Loser of Match 5 – Loser of Match 6

Pool D

22-May 15:00 Tiisaar/Korotkov EST [4] [Q] – van Werkhoven/van Hal NED [13]

22-May 15:00 Bungert/Wüst GER [5] – Mugerli/Jevšnik SLO [12] [Q]

23-May 09:50 Winner of Match 7 – Winner of Match 8

23-May 11:30 Loser of Match 7 – Loser of Match 8

TORNEO FEMMINILE

Primo turno qualificazioni: Kubistova/Tonova CZE [1] – Cassiane/Julia BRA [16] 0-2 (10-21, 20-22)

Sahlberg/Mierzejewska SWE [9] – Eugster/Gähwiler SUI [8] 0-2 (12-21, 9-21)

Derkintyte/Lindqvist SWE [5] – Michalska/Kruczek POL [12] 0-2 (12-21, 14-21)

Mäenpää/Väärälä FIN [13] – Kensinger/Race USA [4] 0-2 (10-21, 16-21)

Bröring/Prins NED [3] – Vildere/Regute LAT [14] 2-0 (21-12, 21-15)

Mamaja/Bērziņa K. LAT [11] – Dave/Lavie ISR [6] 0-2 (20-22, 37-39)

Johnsen/Lyø DEN [7] – Gubik/Kiss-Bertók HUN [10] 2-0 (21-11, 21-8)

Linotte/Grooters NED [15] – Fosseli/Sunde NOR [2] 0-2 (19-21, 13-21)

Secondo turno qualificazioni: Cassiane/Julia BRA [16] – Eugster/Gähwiler SUI [8] 2-1 (19-21, 21-16, 15-13)

Michalska/Kruczek POL [12] – Kensinger/Race USA [4] 1-2 (11-21, 21-18, 15-17)

Bröring/Prins NED [3] – Dave/Lavie ISR [6] 1-2 (21-15, 19-21, 10-15)

Johnsen/Lyø DEN [7] – Fosseli/Sunde NOR [2] 1-2 (21-15, 18-21, 14-16)

Gironi. Pool A

22-May 09:00 Sonneville/Radstake NED [1] – Cassiane/Julia BRA [16] [Q]

22-May 09:00 Carro/Paula ESP [8] – Star/Keefe ENG [9]

22-May 16:00 Winner of Match 1 – Winner of Match 2

22-May 17:40 Loser of Match 1 – Loser of Match 2

Pool B

22-May 09:50 Černá M./Pospisilova CZE [2] – Dave/Lavie ISR [15] [Q]

22-May 09:50 Tokosova/Terenova SVK [7] – Spaansen/Veerbeek NED [10]

22-May 16:00 Winner of Match 3 – Winner of Match 4

22-May 17:40 Loser of Match 3 – Loser of Match 4

Pool C

22-May 10:40 Dieckmann/Dreßen GER [3] – Kensinger/Race USA [14] [Q]

22-May 10:40 Uhl/Reformat GER [6] – van Vegten/de Groot NED [11]

22-May 16:50 Winner of Match 5 – Winner of Match 6

22-May 18:30 Loser of Match 5 – Loser of Match 6

Pool D

22-May 11:30 Lorenzova/Tomasova CZE [4] – Both/de Groot NED [13]

22-May 11:30 Berntsen/Steinsvåg NOR [5] – Fosseli/Sunde NOR [12] [Q]

22-May 16:50 Winner of Match 7 – Winner of Match 8

22-May 18:30 Loser of Match 7 – Loser of Match 8