Ranghieri/Alfieri out a Nuvali: australiani e austriaci fermano gli azzurri. Benzi/Krumins ko al debutto ad Apeldoorn

Doppia sconfitta e stop ai sedicesimi di finale per l’unica copp0ia azzurra iscritta al Challenge di Nuvali nelle Filippine. Alex Ranghieri e Manuel Alfieri non riescono così a bissare l’exploit dello scorso anno in questo torneo quando furono terzi e probabilmente hanno pagato dazio alla lunga inattività dovuta all’intervento chirurgico a cui si è sottoposto Alex Ranghieri qualche mese fa.

La coppia azzurra ha iniziato la giornata con una sconfitta piuttosto netta nella finale del girone contro gli australiani Hodges/Hood. Gli azzurri hanno perso progressivamente contatto con i rivali ne, primo set fino al 16-11 che ha aperto la strada al 21-17 finale a favore degli oceanici. Nel secondo set la coppia azzurra è stata anche davanti sul 7-6 ma nella parte centrale si è trovata nuovamente ad inseguire (14-10 per i rivali) e nel finale ha mollato la presa perdendo 21-15.

Ranghieri/Alfieri sono dunque dovuti passare dai sedicesimi di finale dove sono usciti di scena perdendo 2-0 contro la coppia austriaca Horl/Grossig. Gli austriaci sono partiti meglio nel primo set (10-6) ma gli azzurri sono tornati sotto sul 15-13, restando in scia fino alla volata finale che ha peremiato i loro rivali con il punteggio di 21-16. nel secondo set azzurri avanti 8-7, poi sempre a rincorrere con un paio di break di svantaggio fino al 18-17 quando Horl/Grossig hanno piazzato il break decisivo di 3-0 per il 21-18 che ha chiuso il match.

Sorprese e tante battaglie nella fase ad eliminazione diretta del torneo maschile, dove non sono mancati risultati inattesi e match combattutissimi che hanno disegnato il quadro degli ottavi di finale. A prendersi la scena sono state soprattutto alcune coppie provenienti dalle qualificazioni, capaci di confermare il grande equilibrio presente nel tabellone filippino. Tra i risultati più significativi spicca il successo dei lettoni Bedritis/Rinkevics, capaci di eliminare i lituani Rumsevicius/Palubinskas con un netto 2-0 dopo aver già messo in difficoltà Hodges/Hood nella fase a gironi. Bene anche gli australiani Howat/Ryan, arrivati dalle qualificazioni e protagonisti di un convincente successo contro gli inglesi Bialokoz/Batrane. Continua inoltre il cammino degli ucraini Moiseiev/Savvin, che dopo l’exploit nella Pool E hanno superato in due set i danesi Brinck/Houmann.

Grande equilibrio anche nella sfida tutta europea tra Sagstetter/Sagstetter e Vercauteren/Van Langendonck, decisa soltanto al tie-break dopo oltre cinquanta minuti di gioco. Vittorie pesanti anche per Kantor/Lejawa, che hanno rimontato la coppia turca Özdemir/Kuru, e per gli statunitensi Brewster/Webber, usciti vincitori da una maratona contro Henrique/Manaus conclusa 25-23 al terzo set.

Il programma degli ottavi propone ora diversi confronti di altissimo livello. I numeri uno del seeding Elazar/Cuzmiciov affronteranno gli indonesiani Bintang/Sofyan, mentre gli svizzeri Heidrich/Haussener sfideranno i polacchi Kantor/Lejawa. Derby austriaco tra Pascariuc/Horst e Hörl/Grössig, mentre i tedeschi Just/Wüst se la vedranno con Brewster/Webber. Attesa anche per Crabb/Budinger contro Bedritis/Rinkevics e per il confronto australiano tra Hodges/Hood e Howat/Ryan.

Equilibrio, rimonte e diverse sorprese hanno caratterizzato anche la fase ad eliminazione diretta del torneo femminile del Challenge di Nuvali, dove diverse coppie provenienti dalle qualificazioni sono riuscite a conquistare un posto negli ottavi di finale, confermando il livello molto alto del tabellone. Tra i match più combattuti spicca il successo delle canadesi McBain/Sorra, brave ad imporsi al tie-break contro le svizzere Annique/Menia dopo una sfida ricca di capovolgimenti. Grande battaglia anche nel confronto tra le olandesi Negenman/Hogenhout e le statunitensi Harward/Hodel, concluso 18-16 al terzo set dopo quasi un’ora di gioco.

Ottime indicazioni anche per le estoni Hollas/Remmelg, capaci di ribaltare il match contro Polley/MacDonald dopo aver perso il primo set. Prosegue inoltre il percorso delle ungheresi Villám/Kun, arrivate dalle qualificazioni e autrici di un convincente successo contro le americane Kan/Myszkowski.

Non hanno invece tradito le aspettative alcune delle coppie più attese del tabellone. Le statunitensi Anderson/Chacon hanno dominato il derby contro le spagnole Vergara/González lasciando appena 22 punti complessivi, mentre le americane Durish/Koenig hanno superato senza particolari difficoltà le ucraine Makhno/Makhno. Colpo importante infine delle francesi Placette/Richard, che hanno eliminato al tie-break le lituane Dumbauskaite/Grudzinskaite.

Gli ottavi di finale promettono ora spettacolo e diversi incroci di grande interesse. Le teste di serie numero uno Paulikiene/Raupelyte sfideranno le canadesi McBain/Sorra, mentre le ucraine Lazarenko/Kurnikova se la vedranno con le cinesi Jiang/Dong. Match da seguire anche quello tra le olandesi van Driel/Konink e le sorprendenti estoni Hollas/Remmelg. Attenzione inoltre alla sfida tra le statunitensi Anderson/Chacon e le brasiliane Andressa/Tainá, così come al confronto tra le australiane Clancy/Fejes e le francesi Placette/Richard.

TORNEO FEMMINILE

Sedicesimi di finale: McBain/Sorra CAN [19] – Annique/Menia SUI [24] 2-1 (21-9, 21-23, 15-12)

Bisgaard/Høg DEN [25] [Q] – Lazarenko/Kurnikova UKR [18] 1-2 (17-21, 21-16, 9-15)

Polley/MacDonald NZL [11] – Hollas, H./Remmelg EST [20] 1-2 (21-19, 17-21, 10-15)

Negenman/Hogenhout NED [31] [Q] – Harward/Hodel USA [17] 2-1 (14-21, 21-17, 18-16)

Kan/Myszkowski USA [16] – Villám/Kun HUN [28] [Q] 0-2 (17-21, 15-21)

Anderson/Chacon USA [10] – Vergara/González ESP [14] 2-0 (21-13, 21-9)

Durish/Koenig USA [4] – Makhno, In./Makhno, Ir. UKR [22] [Q] 2-0 (21-13, 21-17)

Dumbauskaite/Grudzinskaite G. LTU [5] – Placette/Richard FRA [7] 1-2 (17-21, 21-16, 9-15)

Ottavi di finale: 23-May 07:30 Paulikiene/Raupelyte LTU [1] – McBain/Sorra CAN [19]

23-May 08:30 Jiang K. Y./J. Dong CHN [21] [Q] – Lazarenko/Kurnikova UKR [18]

23-May 07:30 van Driel, E./Konink NED [26] – Hollas, H./Remmelg EST [20]

23-May 08:30 Serdiuk/Romaniuk UKR [13] – Negenman/Hogenhout NED [31] [Q]

23-May 07:30 Navas/Gonzalez PUR [3] – Villám/Kun HUN [28] [Q]

23-May 07:30 Andressa/Tainá BRA [27] [Q] – Anderson/Chacon USA [10]

23-May 08:30 Davidova/Khmil UKR [9] – Durish/Koenig USA [4]

23-May 08:30 Clancy/Fejes AUS [15] – Placette/Richard FRA [7]

TORNEO MASCHILE

Gironi. Pool A

Elazar/Cuzmiciov ISR [1] – Abell/Andersen DEN [32] [Q] 2-0 (21-14, 21-15)

Rumsevicius/Palubinskas LTU [16] – Brinck/Houmann DEN [17] [Q] 2-0 (21-18, 21-16)

Elazar/Cuzmiciov ISR [1] – Rumsevicius/Palubinskas LTU [16] 2-0 (21-15, 21-15)

Abell/Andersen DEN [32] [Q] – Brinck/Houmann DEN [17] [Q] 0-2 (16-21, 19-21)

Pool B

Crabb Tr./Budinger USA [2] – de Greeff/Gannett CAN [31] [Q] 2-0 (21-9, 21-13)

Hörl/Grössig AUT [15] – Henrique/Manaus BRA [18] [Q] 0-2 (17-21, 16-21)

Crabb Tr./Budinger USA [2] – Henrique/Manaus BRA [18] [Q] 2-0 (21-19, 21-11)

de Greeff/Gannett CAN [31] [Q] – Hörl/Grössig AUT [15] 0-2 (13-21, 15-21)

Pool C

Potts/Pearse AUS [3] – Howat/Ryan AUS [30] [Q] 0-2 (19-21, 20-22)

Huster/Winter GER [14] – Bintang/Sofyan INA [19] 2-0 (21-13, 21-17)

Potts/Pearse AUS [3] – Bintang/Sofyan INA [19] 0-2 (17-21, 14-21)

Howat/Ryan AUS [30] [Q] – Huster/Winter GER [14] 0-2 (17-21, 19-21)

Pool D

Vercauteren/Van Langendonck BEL [4] – Kantor/Lejawa POL [29] [Q] 0-2 (17-21, 18-21)

Pascariuc P./Horst AUT [13] – Merritt/Walker AUS [20] [Q] 2-0 (21-16, 22-20)

Vercauteren/Van Langendonck BEL [4] – Merritt/Walker AUS [20] [Q] 2-0 (22-20, 21-19)

Kantor/Lejawa POL [29] [Q] – Pascariuc P./Horst AUT [13] 0-2 (18-21, 19-21)

Pool E

Friedli/Jordan SUI [5] – Kozii/Bublyk UKR [28] [Q] 2-0 (21-15, 21-13)

Brewster/Webber USA [12] – Moiseiev/Savvin UKR [21] [Q] 1-2 (22-20, 19-21, 9-15)

Friedli/Jordan SUI [5] – Moiseiev/Savvin UKR [21] [Q] 2-0 (21-14, 21-19)

Kozii/Bublyk UKR [28] [Q] – Brewster/Webber USA [12] 1-2 (21-18, 17-21, 14-16)

Pool F

Sagstetter, J./Sagstetter, B. GER [6] – Özdemir/Kuru TUR [27] 2-0 (21-14, 21-14)

Cory/Bradford USA [11] – Just/Wüst GER [22] 0-2 (19-21, 18-21)

Sagstetter, J./Sagstetter, B. GER [6] – Just/Wüst GER [22] 1-2 (21-16, 10-21, 10-15)

Özdemir/Kuru TUR [27] – Cory/Bradford USA [11] 2-0 (21-19, 21-19)

Pool G

Ranghieri/Alfieri ITA [7] – Lorenz/Rietschel GER [26] 2-1 (21-16, 19-21, 17-15)

Hodges/Hood AUS [10] – Bedritis/Rinkevics LAT [23] 2-1 (19-21, 21-19, 15-11)

Ranghieri/Alfieri ITA [7] – Hodges/Hood AUS [10] 0-2 (17-21, 15-21)

Lorenz/Rietschel GER [26] – Bedritis/Rinkevics LAT [23] 1-2 (22-20, 16-21, 8-15)

Pool H

Abdilla/Rosales PHI [8] – Smith/Ierna USA [25] [Q] Injury Team A

Heidrich/Haussener SUI [9] – Bialokoz/Batrane ENG [24] 2-0 (21-14, 21-12)

Smith/Ierna USA [25] [Q] – Heidrich/Haussener SUI [9] 0-2 (14-21, 12-21)

Abdilla/Rosales PHI [8] – Bialokoz/Batrane ENG [24] Injury Team A

Sedicesimi di finale: Rumsevicius/Palubinskas LTU [16] – Bedritis/Rinkevics LAT [23] 0-2 (14-21, 17-21)

Howat/Ryan AUS [30] [Q] – Bialokoz/Batrane ENG [24] 2-0 (23-21, 21-16)

Sagstetter, J./Sagstetter, B. GER [6] – Vercauteren/Van Langendonck BEL [4] 2-1 (20-22, 21-19, 15-13)

Ranghieri/Alfieri ITA [7] – Hörl/Grössig AUT [15] 0-2 (16-21, 17-21)

Moiseiev/Savvin UKR [21] [Q] – Brinck/Houmann DEN [17] [Q] 2-0 (21-15, 22-20)

Kantor/Lejawa POL [29] [Q] – Özdemir/Kuru TUR [27] 2-1 (18-21, 21-12, 16-14)

Henrique/Manaus BRA [18] [Q] – Brewster/Webber USA [12] 1-2 (21-16, 18-21, 23-25)

Smith/Ierna USA [25] [Q] – Bintang/Sofyan INA [19] 1-2 (22-20, 18-21, 13-15)

Ottavi di finale: 23-May 09:30 Elazar/Cuzmiciov ISR [1] – Bintang/Sofyan INA [19]

23-May 09:30 Heidrich/Haussener SUI [9] – Kantor/Lejawa POL [29] [Q]

23-May 10:30 Just/Wüst GER [22] – Brewster/Webber USA [12]

23-May 09:30 Huster/Winter GER [14] – Moiseiev/Savvin UKR [21] [Q]

23-May 09:30 Pascariuc P./Horst AUT [13] – Hörl/Grössig AUT [15]

23-May 10:30 Friedli/Jordan SUI [5] – Sagstetter, J./Sagstetter, B. GER [6]

23-May 10:30 Hodges/Hood AUS [10] – Howat/Ryan AUS [30] [Q]

23-May 10:30 Crabb Tr./Budinger USA [2] – Bedritis/Rinkevics LAT [23]

Esordio amaro per Davide Benzi e Davis Krumins nel main draw del Future di Madrid. L’unica coppia italiana presente nel tabellone maschile è stata sconfitta all’esordio dai norvegesi Klungsøyr/Pedersen, capaci di imporsi con un netto 2-0 nella sfida valida per la Pool C. Un match complicato sin dalle prime battute per gli azzurri, costretti sempre a rincorrere contro una formazione molto ordinata e aggressiva soprattutto in battuta e muro-difesa.

Nel primo set i norvegesi hanno preso rapidamente il controllo del gioco, scavando subito un margine importante e chiudendo senza particolari problemi sul 21-14. Nel secondo parziale Benzi e Krumins hanno provato a restare maggiormente a contatto nella fase iniziale, ma ancora una volta Klungsøyr/Pedersen hanno cambiato ritmo nella parte centrale del set, allungando fino al 21-16 conclusivo. Una sconfitta che obbliga ora la coppia italiana a giocarsi tutto nella seconda sfida del girone contro gli ungheresi Dóczi/Veress, battuti a sorpresa dagli olandesi van der Loo/van der Wel.

La prima giornata del torneo maschile ha infatti regalato diversi risultati inattesi. Nella Pool C, oltre al ko degli ungheresi testa di serie numero 3, sono arrivate le vittorie degli sloveni Mugerli/Jevšnik contro i tedeschi Bungert/Wüst e degli estoni Tiisaar/Korotkov, provenienti dalle qualificazioni, contro gli olandesi van Werkhoven/van Hal. Bene anche i tedeschi Held/Kubo, numeri due del seeding, che hanno superato in due set Heemskerk/Ooms, mentre gli svedesi Andreasson/Andersson hanno dominato la sfida con gli spagnoli Nijkamp/Viera.

Nel torneo femminile non sono mancate le sorprese. Le olandesi Spaansen/Veerbeek hanno firmato uno dei risultati più importanti di giornata battendo sia le slovacche Tokosova/Terenova sia le ceche Černá/Pospisilova, conquistando così la vetta della Pool B. Nella Pool C ottima partenza delle statunitensi Kensinger/Race, capaci di travolgere le tedesche Dieckmann/Dreßen, mentre le olandesi van Vegten/de Groot hanno ottenuto due successi pesanti contro Uhl/Reformat e le stesse americane.

Convincente anche il cammino delle ceche Lorenzova/Tomasova, che nella Pool D hanno superato sia le olandesi Both/de Groot sia le norvegesi Berntsen/Steinsvåg, assicurandosi il primo posto nel girone dopo due battaglie molto diverse tra loro. Bene infine anche le inglesi Star/Keefe, vittoriose contro la coppia brasiliana Cassiane/Julia dopo il ko subito all’esordio contro le spagnole Carro/Paula.

TORNEO MASCHILE

Gironi. Pool A

Sonneville/Groenewold NED [1] – Jaundžeikars/Bērziņš M. LAT [16] [Q] 2-0 (21-16, 21-18)

Fröbel/Wüst GER [8] [Q] – Grahn/Isaksson SWE [9] 2-0 (21-14, 21-16)

23-May 09:00 Sonneville/Groenewold NED [1] – Fröbel/Wüst GER [8] [Q]

23-May 10:40 Jaundžeikars/Bērziņš M. LAT [16] [Q] – Grahn/Isaksson SWE [9]

Pool B

Held/Kubo GER [2] – Heemskerk/Ooms NED [15] 2-0 (21-18, 21-17)

Nijkamp/Viera ESP [7] – Andreasson/Andersson, A. SWE [10] 0-2 (13-21, 15-21)

23-May 09:00 Held/Kubo GER [2] – Andreasson/Andersson, A. SWE [10]

23-May 10:40 Heemskerk/Ooms NED [15] – Nijkamp/Viera ESP [7]

Pool C

Krumins/Benzi ITA [6] – Klungsøyr/Pedersen NOR [11] 0-2 (14-21, 16-21)

Dóczi/Veress HUN [3] – van der Loo/van der Wel NED [14] 0-2 (20-22, 21-23)

23-May 09:50 van der Loo/van der Wel NED [14] – Klungsøyr/Pedersen NOR [11]

23-May 11:30 Dóczi/Veress HUN [3] – Krumins/Benzi ITA [6]

Pool D

Bungert/Wüst GER [5] – Mugerli/Jevšnik SLO [12] [Q] 0-2 (11-21, 17-21)

Tiisaar/Korotkov EST [4] [Q] – van Werkhoven/van Hal NED [13] 2-0 (22-20, 21-17)

23-May 09:50 Tiisaar/Korotkov EST [4] [Q] – Mugerli/Jevšnik SLO [12] [Q]

23-May 11:30 van Werkhoven/van Hal NED [13] – Bungert/Wüst GER [5]

TORNEO FEMMINILE

Gironi. Pool A

Sonneville/Radstake NED [1] – Cassiane/Julia BRA [16] [Q] 2-1 (21-16, 16-21, 15-7)

Carro/Paula ESP [8] – Star/Keefe ENG [9] 2-0 (21-12, 21-10)

Sonneville/Radstake NED [1] – Carro/Paula ESP [8] 2-1 (23-25, 21-18, 15-11)

Cassiane/Julia BRA [16] [Q] – Star/Keefe ENG [9] 0-2 (12-21, 17-21)

Pool B

Černá M./Pospisilova CZE [2] – Dave/Lavie ISR [15] [Q] 2-0 (21-18, 21-16)

Tokosova/Terenova SVK [7] – Spaansen/Veerbeek NED [10] 1-2 (25-23, 18-21, 8-15)

Černá M./Pospisilova CZE [2] – Spaansen/Veerbeek NED [10] 0-2 (15-21, 19-21)

Dave/Lavie ISR [15] [Q] – Tokosova/Terenova SVK [7] 2-0 (21-13, 21-16)

Pool C

Dieckmann/Dreßen GER [3] – Kensinger/Race USA [14] [Q] 0-2 (14-21, 15-21)

Uhl/Reformat GER [6] – van Vegten/de Groot NED [11] 0-2 (21-23, 18-21)

Kensinger/Race USA [14] [Q] – van Vegten/de Groot NED [11] 0-2 (19-21, 17-21)

22-May 18:30 Dieckmann/Dreßen GER [3] – Uhl/Reformat GER [6]

Pool D

Lorenzova/Tomasova CZE [4] – Both/de Groot NED [13] 2-0 (21-10, 21-14)

Berntsen/Steinsvåg NOR [5] – Fosseli/Sunde NOR [12] [Q] 2-0 (21-10, 22-20)

Lorenzova/Tomasova CZE [4] – Berntsen/Steinsvåg NOR [5] 2-1 (21-15, 20-22, 21-19)

22-May 18:30 Both/de Groot NED [13] – Fosseli/Sunde NOR [12] [Q]