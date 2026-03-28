Beach Volley
Beach volley, azzurri in corsa a Nayarit: Cottafava/Dal Corso volano agli ottavi
Sognano in grande Samuele Cottafava e Gianluca Dal Corso che, al debutto stagionale sulla sabbia messicana di Nayarit hanno centrato l’obiettivo degli ottavi di finale e non vogliono fermarsi qui. la coppia italiana, dopo aver chiuso al secondo posto il girone preliminare, ha affrontato nei sedicesimi i giovani norvegesi Roinoen/Aas e ha vinto in due set in poco più di mezz’ora.
La coppia azzurra ha sfruttato un avvio travolgente nel primo set (14-6) per aggiudicarsi senza troppi patemi il parziale con il punteggio di 21-13, senza lasciare appigli alla squadra avversaria. Nel secondo set i norvegesi sono rimasti in scia alla coppia italiana fino al 10-7, poi Cottafava/Dal Corso hanno preso un vantaggio rassicurante sul 15-9 e non hanno subito rimonte fino al 21-15 conclusivo.
Negli ottavi di finale la coppia italiana affronterà i padroni di casa messicani Carlos Andres/Lares, coppia giovanissima ma molto interessante che lo scorso anno è salita sul terzo gradino del podio ai Mondiali Under 19 che si sono tenuti a Puebla in Messico e che fu quarta l’anno precedente ai Mondiali under 18. L’esperienza a livello senior è piuttosto scarna. Lo scorso anno furono quinta al Challenge di Veracruz, sempre in Messico, e quest’anno sono stati eliminati al primo turno una settimana fa al Challenge di Tlaxcala. L’unica certezza è che chi vincerà l’ottavo di finale si troverà di fronte una coppia tedesca, visto che nell’altro ottavo della terza parte del tabellone saranno di fronte due coppie teutoniche: Huster/Winter e Sagstetter/Sagstetter.
Il torneo femminile del Challenge sta offrendo spunti molto interessanti, con risultati che in più di un caso hanno ribaltato i valori della vigilia e confermato l’elevato equilibrio del circuito. Già nei sedicesimi di finale non sono mancate le sorprese: su tutte l’eliminazione della coppia olandese van Driel/Konink [6], battuta dalla polacca Lunio/Okla [23], una delle rivelazioni del torneo. Bene anche le spagnole Vergara/González [14], capaci di rimontare dopo aver perso il primo set, mentre continua il percorso convincente delle statunitensi Myszkowski/Kan [13], protagoniste di una vittoria in tre set.
Negli ottavi di finale il tabellone ha iniziato a delinearsi con maggiore chiarezza, ma senza perdere imprevedibilità. Le tedesche Paul/Kunst [1] hanno rispettato il ranking, pur soffrendo contro Myszkowski/Kan, mentre la sorpresa più evidente resta la corsa delle polacche Lunio/Okla, capaci di eliminare anche Michelle/Corrales [12] e candidarsi seriamente a un posto tra le migliori. Solida anche la coppia cinese Yan X./X. Y. Xia [4], che ha regolato con autorità le connazionali qualificate, mentre le giapponesi Shiba/Reika [2] hanno dovuto lottare per imporsi al tie-break.
Il quadro dei quarti di finale mette così di fronte esperienza e outsider: Paul/Kunst partono favorite contro Lunio/Okla, ma il momento delle polacche suggerisce prudenza; equilibrio annunciato tra Yan/Xia e Vergara/González, mentre nella parte bassa del tabellone attenzione alla sfida tra le brasiliane Verena/Thainara e le sorprendenti tedesche qualificate Maidhof/Schwarz. Completa il quadro il confronto tra Shiba/Reika e Anderson/Chacon, altra coppia capace di inserirsi tra le protagoniste.
TORNEO MASCHILE
Gironi. Pool A
Cottafava/Dal Corso ITA [1] – Roberts/Lorenz USA [32] [Q] 2-0 (21-18, 21-17)
Just/Wüst GER [16] – Gonzalo/Giuliano PAR [17] 2-0 (21-18, 21-16)
Cottafava/Dal Corso ITA [1] – Just/Wüst GER [16] 1-2 (21-14, 19-21, 13-15)
Roberts/Lorenz USA [32] [Q] – Gonzalo/Giuliano PAR [17] 0-2 (10-21, 14-21)
Pool B
Capogrosso/Capogrosso ARG [2] – Zuliani/Joao Mares BRA [31] [Q] 2-0 (21-19, 21-13)
Pascariuc/Horst AUT [15] – Kantor/Lejawa POL [18] 2-0 (21-19, 22-20)
Capogrosso/Capogrosso ARG [2] – Pascariuc/Horst AUT [15] 2-0 (21-19, 21-17)
Zuliani/Joao Mares BRA [31] [Q] – Kantor/Lejawa POL [18] 2-0 (21-15, 21-15)
Pool C
Friedli/Jordan SUI [3] – Campbell/Kaufman USA [30] [Q] 2-1 (21-16, 17-21, 15-8)
Hörl/Grössig AUT [14] – Bedritis/Rinkevics LAT [19] [Q] 1-2 (15-21, 21-15, 12-15)
Friedli/Jordan SUI [3] – Bedritis/Rinkevics LAT [19] [Q] 2-1 (17-21, 21-18, 15-12)
Campbell/Kaufman USA [30] [Q] – Hörl/Grössig AUT [14] 2-0 (22-20, 21-17)
Pool D
Dzavoronok/Sepka CZE [4] – Duval/Canet FRA [29] [Q] 2-0 (21-18, 21-11)
Huster/Winter GER [13] – Smith/Ierna USA [20] 2-0 (21-18, 21-17)
Dzavoronok/Sepka CZE [4] – Huster/Winter GER [13] Injury Team A
Duval/Canet FRA [29] [Q] – Smith/Ierna USA [20] 0-2 (18-21, 18-21)
Pool E
Amieva/Bueno ARG [5] – Rahnavard/Kemp CAN [28] [Q] 2-0 (21-15, 22-20)
Sagstetter/Sagstetter GER [12] – Hodges/Hood AUS [21] [Q] 2-0 (21-18, 21-15)
Amieva/Bueno ARG [5] – Sagstetter/Sagstetter GER [12] 2-0 (21-15, 21-19)
Rahnavard/Kemp CAN [28] [Q] – Hodges/Hood AUS [21] [Q] 0-2 (19-21, 15-21)
Pool F
Luini/Immers NED [6] – Gabriel/Johann BRA [27] [Q] 2-0 (21-13, 21-14)
Dressler/Seiser AUT [11] – Osuna/Sarabia MEX [22] 2-1 (21-15, 18-21, 18-16)
Luini/Immers NED [6] – Dressler/Seiser AUT [11] 0-2 (19-21, 23-25)
Gabriel/Johann BRA [27] [Q] – Osuna/Sarabia MEX [22] 2-0 (21-14, 21-15)
Pool G
Elazar/Cuzmiciov ISR [7] – de Greeff/Gannett CAN [26] [Q] 2-0 (21-14, 21-12)
Ringøen/Aas NOR [10] – Nemec/Petruf SVK [23] [Q] 0-2 (13-21, 24-26)
Elazar/Cuzmiciov ISR [7] – Nemec/Petruf SVK [23] [Q] 2-0 (21-13, 21-13)
de Greeff/Gannett CAN [26] [Q] – Ringøen/Aas NOR [10] 1-2 (21-16, 18-21, 11-15)
Pool H
Carlos Andres/Lares MEX [8] – Manaus/Henrique BRA [25] [Q] 2-0 (21-14, 21-12)
Brewster/Webber USA [9] – Bulgacs/Graudins LAT [24] [Q] 2-0 (21-15, 21-10)
Carlos Andres/Lares MEX [8] – Brewster/Webber USA [9] 2-0 (22-20, 21-15)
Manaus/Henrique BRA [25] [Q] – Bulgacs/Graudins LAT [24] [Q] 2-0 (21-17, 21-14)
Sedicesimi di finale: Pascariuc/Horst AUT [15] – Campbell/Kaufman USA [30] [Q] 2-0 (21-19, 21-18)
Brewster/Webber USA [9] – Gabriel/Johann BRA [27] [Q] 0-2 (15-21, 18-21)
Cottafava/Dal Corso ITA [1] – Ringøen/Aas NOR [10] 2-0 (21-13, 21-15)
Sagstetter/Sagstetter GER [12] – Gonzalo/Giuliano PAR [17] 2-0 (21-15, 30-28)
Nemec/Petruf SVK [23] [Q] – Zuliani/Joao Mares BRA [31] [Q] 1-2 (19-21, 21-19, 10-15)
Luini/Immers NED [6] – Manaus/Henrique BRA [25] [Q] 2-0 (21-14, 21-17)
Dzavoronok/Sepka CZE [4] – Hodges/Hood AUS [21] [Q] Injury Team A
Bedritis/Rinkevics LAT [19] [Q] – Smith/Ierna USA [20] 2-0 (21-15, 21-17)
Ottavi di finale: 28-Mar 11:00 Just/Wüst GER [16] – Pascariuc/Horst AUT [15]
28-Mar 11:00 Elazar/Cuzmiciov ISR [7] – Gabriel/Johann BRA [27] [Q]
28-Mar 10:00 Carlos Andres/Lares MEX [8] – Cottafava/Dal Corso ITA [1]
28-Mar 10:00 Huster/Winter GER [13] – Sagstetter/Sagstetter GER [12]
28-Mar 12:00 Friedli/Jordan SUI [3] – Zuliani/Joao Mares BRA [31] [Q]
28-Mar 12:00 Amieva/Bueno ARG [5] – Luini/Immers NED [6]
28-Mar 09:00 Dressler/Seiser AUT [11] – Hodges/Hood AUS [21] [Q]
28-Mar 09:00 Capogrosso/Capogrosso ARG [2] – Bedritis/Rinkevics LAT [19] [Q]
TORNEO FEMMINILE
Sedicesimi di finale: Myszkowski/Kan USA [13] – Ren/Non JPN [9] 2-1 (15-21, 21-16, 15-10)
van Driel/Konink NED [6] – Lunio/Okla POL [23] 0-2 (16-21, 15-21)
Vergara/González ESP [14] – Tan/Shields USA [21] 2-1 (14-21, 21-19, 15-12)
Glagau/Thorup CAN [28] [Q] – Jiang K. Y./Dong CHN [15] [Q] 0-2 (18-21, 14-21)
Parkkinen/Prihti FIN [10] – Bisgaard/Høg DEN [20] [Q] 1-2 (21-17, 15-21, 9-15)
Hollas/Remmelg EST [18] – Alessandra/Pity BRA [32] [Q] 2-1 (21-11, 15-21, 15-10)
Anderson/Chacon USA [16] – Sunniva/Pavlova NOR [19] 2-0 (21-12, 21-19)
Dieckmann/Schürholz GER [24] [Q] – Michel Tosi/Churin ARG [27] [Q] 2-0 (21-18, 21-18)
Ottavi di finale: Paul/Kunst GER [1] – Myszkowski/Kan USA [13] 2-1 (21-15, 21-23, 15-9)
Michelle/Corrales PAR [12] – Lunio/Okla POL [23] 0-2 (17-21, 12-21)
Christ/Neuß GER [22] – Vergara/González ESP [14] 1-2 (15-21, 30-28, 8-15)
Yan X./X. Y. Xia CHN [4] – Jiang K. Y./Dong CHN [15] [Q] 2-0 (21-18, 21-18)
Verena/Thainara BRA [3] – Bisgaard/Høg DEN [20] [Q] 2-1 (21-23, 24-22, 15-11)
Maidhof/Schwarz GER [25] [Q] – Hollas/Remmelg EST [18] 2-0 (21-19, 21-16)
Paulikiene/Raupelyte LTU [7] – Anderson/Chacon USA [16] 0-2 (13-21, 18-21)
Shiba/Reika JPN [2] – Dieckmann/Schürholz GER [24] [Q] 2-1 (13-21, 21-18, 15-10)
Quarti di finale: 28-Mar 15:00 Lunio/Okla POL [23] – Paul/Kunst GER [1]
28-Mar 15:00 Yan X./X. Y. Xia CHN [4] – Vergara/González ESP [14]
28-Mar 14:00 Maidhof/Schwarz GER [25] [Q] – Verena/Thainara BRA [3]
28-Mar 14:00 Shiba/Reika JPN [2] – Anderson/Chacon USA [16]