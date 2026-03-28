Beach volley, azzurri in corsa a Nayarit: Cottafava/Dal Corso volano agli ottavi

Sognano in grande Samuele Cottafava e Gianluca Dal Corso che, al debutto stagionale sulla sabbia messicana di Nayarit hanno centrato l’obiettivo degli ottavi di finale e non vogliono fermarsi qui. la coppia italiana, dopo aver chiuso al secondo posto il girone preliminare, ha affrontato nei sedicesimi i giovani norvegesi Roinoen/Aas e ha vinto in due set in poco più di mezz’ora.

La coppia azzurra ha sfruttato un avvio travolgente nel primo set (14-6) per aggiudicarsi senza troppi patemi il parziale con il punteggio di 21-13, senza lasciare appigli alla squadra avversaria. Nel secondo set i norvegesi sono rimasti in scia alla coppia italiana fino al 10-7, poi Cottafava/Dal Corso hanno preso un vantaggio rassicurante sul 15-9 e non hanno subito rimonte fino al 21-15 conclusivo.

Negli ottavi di finale la coppia italiana affronterà i padroni di casa messicani Carlos Andres/Lares, coppia giovanissima ma molto interessante che lo scorso anno è salita sul terzo gradino del podio ai Mondiali Under 19 che si sono tenuti a Puebla in Messico e che fu quarta l’anno precedente ai Mondiali under 18. L’esperienza a livello senior è piuttosto scarna. Lo scorso anno furono quinta al Challenge di Veracruz, sempre in Messico, e quest’anno sono stati eliminati al primo turno una settimana fa al Challenge di Tlaxcala. L’unica certezza è che chi vincerà l’ottavo di finale si troverà di fronte una coppia tedesca, visto che nell’altro ottavo della terza parte del tabellone saranno di fronte due coppie teutoniche: Huster/Winter e Sagstetter/Sagstetter.

Il torneo femminile del Challenge sta offrendo spunti molto interessanti, con risultati che in più di un caso hanno ribaltato i valori della vigilia e confermato l’elevato equilibrio del circuito. Già nei sedicesimi di finale non sono mancate le sorprese: su tutte l’eliminazione della coppia olandese van Driel/Konink [6], battuta dalla polacca Lunio/Okla [23], una delle rivelazioni del torneo. Bene anche le spagnole Vergara/González [14], capaci di rimontare dopo aver perso il primo set, mentre continua il percorso convincente delle statunitensi Myszkowski/Kan [13], protagoniste di una vittoria in tre set.

Negli ottavi di finale il tabellone ha iniziato a delinearsi con maggiore chiarezza, ma senza perdere imprevedibilità. Le tedesche Paul/Kunst [1] hanno rispettato il ranking, pur soffrendo contro Myszkowski/Kan, mentre la sorpresa più evidente resta la corsa delle polacche Lunio/Okla, capaci di eliminare anche Michelle/Corrales [12] e candidarsi seriamente a un posto tra le migliori. Solida anche la coppia cinese Yan X./X. Y. Xia [4], che ha regolato con autorità le connazionali qualificate, mentre le giapponesi Shiba/Reika [2] hanno dovuto lottare per imporsi al tie-break.

Il quadro dei quarti di finale mette così di fronte esperienza e outsider: Paul/Kunst partono favorite contro Lunio/Okla, ma il momento delle polacche suggerisce prudenza; equilibrio annunciato tra Yan/Xia e Vergara/González, mentre nella parte bassa del tabellone attenzione alla sfida tra le brasiliane Verena/Thainara e le sorprendenti tedesche qualificate Maidhof/Schwarz. Completa il quadro il confronto tra Shiba/Reika e Anderson/Chacon, altra coppia capace di inserirsi tra le protagoniste.

TORNEO MASCHILE

Gironi. Pool A

Cottafava/Dal Corso ITA [1] – Roberts/Lorenz USA [32] [Q] 2-0 (21-18, 21-17)

Just/Wüst GER [16] – Gonzalo/Giuliano PAR [17] 2-0 (21-18, 21-16)

Cottafava/Dal Corso ITA [1] – Just/Wüst GER [16] 1-2 (21-14, 19-21, 13-15)

Roberts/Lorenz USA [32] [Q] – Gonzalo/Giuliano PAR [17] 0-2 (10-21, 14-21)

Pool B

Capogrosso/Capogrosso ARG [2] – Zuliani/Joao Mares BRA [31] [Q] 2-0 (21-19, 21-13)

Pascariuc/Horst AUT [15] – Kantor/Lejawa POL [18] 2-0 (21-19, 22-20)

Capogrosso/Capogrosso ARG [2] – Pascariuc/Horst AUT [15] 2-0 (21-19, 21-17)

Zuliani/Joao Mares BRA [31] [Q] – Kantor/Lejawa POL [18] 2-0 (21-15, 21-15)

Pool C

Friedli/Jordan SUI [3] – Campbell/Kaufman USA [30] [Q] 2-1 (21-16, 17-21, 15-8)

Hörl/Grössig AUT [14] – Bedritis/Rinkevics LAT [19] [Q] 1-2 (15-21, 21-15, 12-15)

Friedli/Jordan SUI [3] – Bedritis/Rinkevics LAT [19] [Q] 2-1 (17-21, 21-18, 15-12)

Campbell/Kaufman USA [30] [Q] – Hörl/Grössig AUT [14] 2-0 (22-20, 21-17)

Pool D

Dzavoronok/Sepka CZE [4] – Duval/Canet FRA [29] [Q] 2-0 (21-18, 21-11)

Huster/Winter GER [13] – Smith/Ierna USA [20] 2-0 (21-18, 21-17)

Dzavoronok/Sepka CZE [4] – Huster/Winter GER [13] Injury Team A

Duval/Canet FRA [29] [Q] – Smith/Ierna USA [20] 0-2 (18-21, 18-21)

Pool E

Amieva/Bueno ARG [5] – Rahnavard/Kemp CAN [28] [Q] 2-0 (21-15, 22-20)

Sagstetter/Sagstetter GER [12] – Hodges/Hood AUS [21] [Q] 2-0 (21-18, 21-15)

Amieva/Bueno ARG [5] – Sagstetter/Sagstetter GER [12] 2-0 (21-15, 21-19)

Rahnavard/Kemp CAN [28] [Q] – Hodges/Hood AUS [21] [Q] 0-2 (19-21, 15-21)

Pool F

Luini/Immers NED [6] – Gabriel/Johann BRA [27] [Q] 2-0 (21-13, 21-14)

Dressler/Seiser AUT [11] – Osuna/Sarabia MEX [22] 2-1 (21-15, 18-21, 18-16)

Luini/Immers NED [6] – Dressler/Seiser AUT [11] 0-2 (19-21, 23-25)

Gabriel/Johann BRA [27] [Q] – Osuna/Sarabia MEX [22] 2-0 (21-14, 21-15)

Pool G

Elazar/Cuzmiciov ISR [7] – de Greeff/Gannett CAN [26] [Q] 2-0 (21-14, 21-12)

Ringøen/Aas NOR [10] – Nemec/Petruf SVK [23] [Q] 0-2 (13-21, 24-26)

Elazar/Cuzmiciov ISR [7] – Nemec/Petruf SVK [23] [Q] 2-0 (21-13, 21-13)

de Greeff/Gannett CAN [26] [Q] – Ringøen/Aas NOR [10] 1-2 (21-16, 18-21, 11-15)

Pool H

Carlos Andres/Lares MEX [8] – Manaus/Henrique BRA [25] [Q] 2-0 (21-14, 21-12)

Brewster/Webber USA [9] – Bulgacs/Graudins LAT [24] [Q] 2-0 (21-15, 21-10)

Carlos Andres/Lares MEX [8] – Brewster/Webber USA [9] 2-0 (22-20, 21-15)

Manaus/Henrique BRA [25] [Q] – Bulgacs/Graudins LAT [24] [Q] 2-0 (21-17, 21-14)

Sedicesimi di finale: Pascariuc/Horst AUT [15] – Campbell/Kaufman USA [30] [Q] 2-0 (21-19, 21-18)

Brewster/Webber USA [9] – Gabriel/Johann BRA [27] [Q] 0-2 (15-21, 18-21)

Cottafava/Dal Corso ITA [1] – Ringøen/Aas NOR [10] 2-0 (21-13, 21-15)

Sagstetter/Sagstetter GER [12] – Gonzalo/Giuliano PAR [17] 2-0 (21-15, 30-28)

Nemec/Petruf SVK [23] [Q] – Zuliani/Joao Mares BRA [31] [Q] 1-2 (19-21, 21-19, 10-15)

Luini/Immers NED [6] – Manaus/Henrique BRA [25] [Q] 2-0 (21-14, 21-17)

Dzavoronok/Sepka CZE [4] – Hodges/Hood AUS [21] [Q] Injury Team A

Bedritis/Rinkevics LAT [19] [Q] – Smith/Ierna USA [20] 2-0 (21-15, 21-17)

Ottavi di finale: 28-Mar 11:00 Just/Wüst GER [16] – Pascariuc/Horst AUT [15]

28-Mar 11:00 Elazar/Cuzmiciov ISR [7] – Gabriel/Johann BRA [27] [Q]

28-Mar 10:00 Carlos Andres/Lares MEX [8] – Cottafava/Dal Corso ITA [1]

28-Mar 10:00 Huster/Winter GER [13] – Sagstetter/Sagstetter GER [12]

28-Mar 12:00 Friedli/Jordan SUI [3] – Zuliani/Joao Mares BRA [31] [Q]

28-Mar 12:00 Amieva/Bueno ARG [5] – Luini/Immers NED [6]

28-Mar 09:00 Dressler/Seiser AUT [11] – Hodges/Hood AUS [21] [Q]

28-Mar 09:00 Capogrosso/Capogrosso ARG [2] – Bedritis/Rinkevics LAT [19] [Q]

TORNEO FEMMINILE

Sedicesimi di finale: Myszkowski/Kan USA [13] – Ren/Non JPN [9] 2-1 (15-21, 21-16, 15-10)

van Driel/Konink NED [6] – Lunio/Okla POL [23] 0-2 (16-21, 15-21)

Vergara/González ESP [14] – Tan/Shields USA [21] 2-1 (14-21, 21-19, 15-12)

Glagau/Thorup CAN [28] [Q] – Jiang K. Y./Dong CHN [15] [Q] 0-2 (18-21, 14-21)

Parkkinen/Prihti FIN [10] – Bisgaard/Høg DEN [20] [Q] 1-2 (21-17, 15-21, 9-15)

Hollas/Remmelg EST [18] – Alessandra/Pity BRA [32] [Q] 2-1 (21-11, 15-21, 15-10)

Anderson/Chacon USA [16] – Sunniva/Pavlova NOR [19] 2-0 (21-12, 21-19)

Dieckmann/Schürholz GER [24] [Q] – Michel Tosi/Churin ARG [27] [Q] 2-0 (21-18, 21-18)

Ottavi di finale: Paul/Kunst GER [1] – Myszkowski/Kan USA [13] 2-1 (21-15, 21-23, 15-9)

Michelle/Corrales PAR [12] – Lunio/Okla POL [23] 0-2 (17-21, 12-21)

Christ/Neuß GER [22] – Vergara/González ESP [14] 1-2 (15-21, 30-28, 8-15)

Yan X./X. Y. Xia CHN [4] – Jiang K. Y./Dong CHN [15] [Q] 2-0 (21-18, 21-18)

Verena/Thainara BRA [3] – Bisgaard/Høg DEN [20] [Q] 2-1 (21-23, 24-22, 15-11)

Maidhof/Schwarz GER [25] [Q] – Hollas/Remmelg EST [18] 2-0 (21-19, 21-16)

Paulikiene/Raupelyte LTU [7] – Anderson/Chacon USA [16] 0-2 (13-21, 18-21)

Shiba/Reika JPN [2] – Dieckmann/Schürholz GER [24] [Q] 2-1 (13-21, 21-18, 15-10)

Quarti di finale: 28-Mar 15:00 Lunio/Okla POL [23] – Paul/Kunst GER [1]

28-Mar 15:00 Yan X./X. Y. Xia CHN [4] – Vergara/González ESP [14]

28-Mar 14:00 Maidhof/Schwarz GER [25] [Q] – Verena/Thainara BRA [3]

28-Mar 14:00 Shiba/Reika JPN [2] – Anderson/Chacon USA [16]