Partenza convincente, poi lo stop: Cottafava/Dal Corso ai sedicesimi nel Challenge di Nayarit

Una vittoria e una sconfitta e soprattutto il passaggio del turno ai sedicesimi di finale per l’unica coppia azzurra iscritta al torneo Challenge di Nayarit in Messico. Gianluca Dal Corso e Samuele Cottafava hanno iniziato con il piede giusto il loro primo torneo stagionale ma poi hanno dovuto alzare bandiera bianca contro la coppia tedesca Just/Wust che pone la sua candidatura per rappresentare la Germania ai prossimi Giochi Olimpici di Los Angeles.

Gli azzurri hanno iniziato bene battendo 2-0 la coppia statunitense Roberts/Lorenz. nel primo set subito avanti Cottafava/Dal Corso 8-3, poi il ritorno degli americani fino al pareggio a quota 13 e il finale di marca azzurra con il break di 5-1 che ha aperto la strada al 21-18 finale. Nel secondo set grande equilibrio fino al 16-16 e poi un altro parziale micidiale di 4-0 per gli italiani che hanno vinto 21-17.

Nel secondo incontro del girone che valeva l’accesso diretto agli ottavi gli italiani si sono trovati di fronte la coppia tedesca Just/Wust che ha avuto la meglio al tie break. Nel primo set gli italiani danno l’impressione di poter dominare riuscendo ad avere la meglio grazie ad un break di 5-0 nella parte centrale, con il punteggio di 21-14. Nel secondo parziale Cottafava/Dal Corso non riescono a far fruttare il vantaggio 14-11, vengono subito ripresi e nel finale, avanti 19-18, subiscono un break di 0-3 e perdono 19-21. Nel tie break grande equilibrio con i tedeschi sempre avanti di un punto e arrivo in volata con Just/Wust che hanno la meglio 15.-13, costringendo gli italiani a passare dai sedicesimi. la coppia azzurra attende ancora l’avversaria del primo turno ad eliminazione diretta.

TORNEO MASCHILE

Pool A

Cottafava/Dal Corso ITA [1] – Roberts/Lorenz USA [32] [Q] 2-0 (21-18, 21-17)

Just/Wüst GER [16] – Gonzalo/Giuliano PAR [17] 2-0 (21-18, 21-16)

Cottafava/Dal Corso ITA [1] – Just/Wüst GER [16] 1-2 (21-14, 19-21, 13-15)

27-Mar 12:00 – Roberts/Lorenz USA [32] [Q] – Gonzalo/Giuliano PAR [17]

Pool B

Capogrosso N./Capogrosso T. ARG [2] – Zuliani/Joao Mares BRA [31] [Q] 2-0 (21-19, 21-13)

Pascariuc/Horst AUT [15] – Kantor/Lejawa POL [18] 2-0 (21-19, 22-20)

Capogrosso N./Capogrosso T. ARG [2] – Pascariuc/Horst AUT [15] 2-0 (21-19, 21-17)

27-Mar 12:00 – Zuliani/Joao Mares BRA [31] [Q] – Kantor/Lejawa POL [18]

Pool C

Friedli/Jordan SUI [3] – Campbell/Kaufman USA [30] [Q] 2-1 (21-16, 17-21, 15-8)

Hörl/Grössig AUT [14] – Bedritis/Rinkevics LAT [19] [Q] 1-2 (15-21, 21-15, 12-15)

Friedli/Jordan SUI [3] – Bedritis/Rinkevics LAT [19] [Q] 2-1 (17-21, 21-18, 15-12)

27-Mar 12:00 – Campbell/Kaufman USA [30] [Q] – Hörl/Grössig AUT [14]

Pool D

Dzavoronok/Sepka CZE [4] – Duval/Canet FRA [29] [Q] 2-0 (21-18, 21-11)

Huster/Winter GER [13] – Smith/Ierna USA [20] 2-0 (21-18, 21-17)

Dzavoronok/Sepka CZE [4] – Huster/Winter GER [13] Injury Team A

27-Mar 12:00 – Duval/Canet FRA [29] [Q] – Smith/Ierna USA [20]

Pool E

Amieva/Bueno ARG [5] – Rahnavard/Kemp CAN [28] [Q] 2-0 (21-15, 22-20)

Sagstetter/Sagstetter GER [12] – Hodges/Hood AUS [21] [Q] 2-0 (21-18, 21-15)

27-Mar 10:00 – Amieva/Bueno ARG [5] – Sagstetter/Sagstetter GER [12]

27-Mar 11:00 – Rahnavard/Kemp CAN [28] [Q] – Hodges/Hood AUS [21] [Q]

Pool F

Luini/Immers NED [6] – Gabriel/Johann BRA [27] [Q] 2-0 (21-13, 21-14)

Dressler/Seiser AUT [11] – Osuna/Sarabia MEX [22] 2-1 (21-15, 18-21, 18-16)

27-Mar 10:00 – Luini/Immers NED [6] – Dressler/Seiser AUT [11]

27-Mar 11:00 – Gabriel/Johann BRA [27] [Q] – Osuna/Sarabia MEX [22]

Pool G

Elazar/Cuzmiciov ISR [7] – de Greeff/Gannett CAN [26] [Q] 2-0 (21-14, 21-12)

Ringøen/Aas NOR [10] – Nemec/Petruf SVK [23] [Q] 0-2 (13-21, 24-26)

27-Mar 10:00 – Elazar/Cuzmiciov ISR [7] – Nemec/Petruf SVK [23] [Q]

27-Mar 11:00 – de Greeff/Gannett CAN [26] [Q] – Ringøen/Aas NOR [10]

Pool H

Carlos Andres/Lares MEX [8] – Manaus/Henrique BRA [25] [Q] 2-0 (21-14, 21-12)

Brewster/Webber USA [9] – Bulgacs/Graudins LAT [24] [Q] 2-0 (21-15, 21-10)

27-Mar 10:00 – Carlos Andres/Lares MEX [8] – Brewster/Webber USA [9]

27-Mar 11:00 – Manaus/Henrique BRA [25] [Q] – Bulgacs/Graudins LAT [24] [Q]

TORNEO FEMMINILE

Pool A

Paul/Kunst GER [1] – Alessandra/Pity BRA [32] [Q] 2-0 (21-10, 21-12)

Anderson/Chacon USA [16] – Kadeliye/Zhou CHN [17] [Q] 2-0 (21-18, 21-14)

Paul/Kunst GER [1] – Anderson/Chacon USA [16] 2-1 (21-13, 20-22, 15-13)

Alessandra/Pity BRA [32] [Q] – Kadeliye/Zhou CHN [17] [Q] 2-1 (21-18, 5-21, 15-13)

Pool B

Shiba/Reika JPN [2] – Cepek/Juarez MEX [31] 2-0 (21-11, 21-4)

Jiang/Dong CHN [15] [Q] – Hollas/Remmelg EST [18] 0-2 (13-21, 18-21)

Shiba/Reika JPN [2] – Hollas/Remmelg EST [18] 2-0 (21-15, 21-17)

Cepek/Juarez MEX [31] – Jiang/Dong CHN [15] [Q] 0-2 (10-21, 5-21)

Pool C

Verena/Thainara BRA [3] – Carol/Giulia BRA [30] [Q] 2-0 (21-13, 22-20)

Vergara/González ESP [14] – Sunniva/Pavlova NOR [19] 2-1 (17-21, 21-19, 15-6)

Verena/Thainara BRA [3] – Vergara/González ESP [14] 2-1 (20-22, 21-18, 15-8)

Carol/Giulia BRA [30] [Q] – Sunniva/Pavlova NOR [19] 1-2 (17-21, 21-19, 11-15)

Pool D

Yan/Xia CHN [4] – Lindstrom/Hunt USA [29] [Q] 2-0 (21-16, 21-12)

Myszkowski/Kan USA [13] – Bisgaard/Høg DEN [20] [Q] 2-0 (24-22, 28-26)

Yan/Xia CHN [4] – Myszkowski/Kan USA [13] 2-0 (21-16, 21-15)

Lindstrom/Hunt USA [29] [Q] – Bisgaard/Høg DEN [20] [Q] 0-2 (16-21, 13-21)

Pool E

Fleming/Alchin AUS [5] – Glagau/Thorup CAN [28] [Q] 0-2 (19-21, 19-21)

Michelle/Corrales PAR [12] – Tan/Shields USA [21] 2-0 (21-12, 21-12)

Fleming/Alchin AUS [5] – Tan/Shields USA [21] 1-2 (21-13, 21-23, 7-15)

Glagau/Thorup CAN [28] [Q] – Michelle/Corrales PAR [12] 0-2 (17-21, 12-21)

Pool F

van Driel/Konink NED [6] – Michel Tosi/Churin ARG [27] [Q] 2-1 (21-13, 19-21, 15-8)

Alupei/Vaida ROU [11] – Christ/Neuß GER [22] Injury Team A

van Driel/Konink NED [6] – Christ/Neuß GER [22] 1-2 (21-10, 17-21, 15-17)

Michel Tosi/Churin ARG [27] [Q] – Alupei/Vaida ROU [11] Injury Team B

Pool G

Paulikiene/Raupelyte LTU [7] – Dunn/McKay CAN [26] [Q] 2-1 (21-16, 13-21, 15-10)

Parkkinen/Prihti FIN [10] – Lunio/Okla POL [23] 2-1 (15-21, 21-17, 16-14)

Paulikiene/Raupelyte LTU [7] – Parkkinen/Prihti FIN [10] 2-1 (17-21, 21-14, 15-10)

Dunn/McKay CAN [26] [Q] – Lunio/Okla POL [23] 1-2 (21-19, 21-23, 17-19)

Pool H

Gutierrez/Torres MEX [8] – Maidhof/Schwarz GER [25] [Q] 1-2 (21-18, 14-21, 11-15)

Ren/Non JPN [9] – Dieckmann/Schürholz GER [24] [Q] 1-2 (23-25, 21-15, 17-19)

Gutierrez/Torres MEX [8] – Ren/Non JPN [9] 0-2 (14-21, 13-21)

Maidhof/Schwarz GER [25] [Q] – Dieckmann/Schürholz GER [24] [Q] 2-0 (21-10, 23-21)

Sedicesimi di finale: Myszkowski/Kan USA [13] – Ren/Non JPN [9]

van Driel/Konink NED [6] – Lunio/Okla POL [23]

Vergara/González ESP [14] – Tan/Shields USA [21]

Glagau/Thorup CAN [28] [Q] – Jiang/Dong CHN [15] [Q]

Parkkinen/Prihti FIN [10] – Bisgaard/Høg DEN [20] [Q]

Hollas/Remmelg EST [18] – Alessandra/Pity BRA [32] [Q]

Anderson/Chacon USA [16] – Sunniva/Pavlova NOR [19]

Dieckmann/Schürholz GER [24] [Q] – Michel Tosi/Churin ARG [27] [Q]