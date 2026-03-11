Costanza Verona: “Felici di essere di nuovo insieme. Ogni partita differente, squadre molto diverse tra loro”

Ormai punto fermo sia in azzurro che a Schio, Costanza Verona è di nuovo pronta a guidare l’Italia verso l’obiettivo Mondiali. La palermitana, ormai di casa nei grandi luoghi del basket italiano, prenderà ancora una volta le chiavi in mano della squadra per trascinarla fino in Germania, obiettivo di cui parla attraverso le emozioni di quanto espresso nell’incontro con la stampa a Roma.

Come ti senti in questo turbinio di luoghi nel quale vai?

“Sicuramente sono tante emozioni, siamo gasate nel fare quest’esperienza. Siamo felici di essere di nuovo insieme e di poter giocare con la stessa maglia visto che abbiamo giocato contro due giorni fa. Però siamo qui e ci si rifà“.

Avrai la possibilità non solo di giocare contro squadre e giocatrici forti, ma anche di giocare contro alcune delle migliori della zona del tuo ruolo (Caitlin Clark, Paige Bueckers), quelle che vorresti affrontare almeno una volta nella vita.

“Giocare contro di loro e gli USA sarà una grande emozione. Poi hanno deciso di portare la squadra più competitiva che potessero avere e questo ci porta a giocare con molto più entusiasmo e provare a dare il massimo per vincere anche quella partita lì“.

Contano però alla fine tutte le partite, ma sempre con la voglia di quell’obiettivo chiamato Germania. Per te cosa significa puntare quest’obiettivo?

“Affronteremo partita dopo partita, ognuna sarà differente e giochiamo contro squadre molto diverse tra loro. Per dire, il Senegal sarà molto fisico, con Porto Rico sarà ancora diverso, con la Nuova Zelanda ancora diversa. Cercheremo di essere concentrate e affrontare partita dopo partita per portare a casa la qualificazione al Mondiale, che è la cosa più importante“.