Cosa è successo a Tadej Pogacar alla Milano-Sanremo: la caduta e i km che mancavano all’arrivo

Nel corso della Milano-Sanremo 2026 di ciclismo su strada, corsa che fa parte della Coppa Italia delle Regioni, una caduta ha rischiato di scombinare la corsa, coinvolgendo, tra gli altri, anche lo sloveno Tadej Pogacar, che però è riuscito poi a rientrare in testa.

A circa 35 km dal traguardo, quando ne mancavano 7 all’inizio della salita della Cipressa, sono caduti diversi corridori, tra cui Pogacar, Pellizzari, Jorgenson e Van Aert, ma sono stati coinvolti nel capitombolo anche Borgo, Affini e Girmay. Pogacar è stato proprio il corridore che ha innescato la caduta.

Lo sloveno si è rialzato col pantaloncino stappato sul lato sinistro, è ripartito con circa 40″ dalla testa ma, nonostante il forcing della Ineos Grenadiers di Filippo Ganna, è riuscito prontamente a rientrare, risalendo poi a gran velocità il gruppo e portandosi così nelle primissime posizioni sulla Cipressa.

LA CADUTA DI TADEJ POGACAR