Ambesi: “Sinner non lascerà nulla di intentato a Montecarlo per tornare n.1. Con Lehecka all’80%”

Massimiliano Ambesi (giornalista/analista di Eurosport) si è espresso sui temi d’attualità del tennis internazionale nell’ultima puntata di TennisMania, in onda sul canale Youtube di OA Sport. Al centro dell’attenzione l’eccezionale risultato di Jannik Sinner. Il pusterese, infatti, si è imposto nel Masters1000 di Miami e ha completato la celebre doppietta dei 1000 in Florida e a Indian Wells.

Il cosiddetto “Sunshine Double” è diventato realtà e l’azzurro ha realizzato un primato perché nessuno prima di lui era stato in gradi vincere i due eventi in rapida successione senza smarrire alcun set nel corso dei vari match giocati. L’affermazione contro il ceco Jiri Lehecka in finale (6-4 6-4) è stato solo l’ultimo atto di un incedere autorevole.

“Non c’è dubbio che Sinner abbia alzato l’asticella rispetto a Indian Wells. Qui i campi erano più veloci, infatti Sinner ha realizzato 71 ace. Quando c’è bisogno l’italiano dà gas, in altri casi tira il freno. Le partite più difficili sono state quelle con Michelsen e Zverev. Il 6-4, 6-4 con Lehecka è stato bugiardo, perché il margine è stato più elevato. Emerge la differenza eclatante tra n.2 al mondo ed uno che è n.14 e può entrare nei 10. Ci sono tante categorie di differenza“, l’analisi di Ambesi.

“Sinner non ha avuto bisogno di aggiungere quel quid in più, forse solo sullo 0-40 nel primo set. L’italiano è entrato in campo conoscendo bene Lehecka, perché sovente è un compagno di allenamento. L’ho visto assolutamente in controllo, ha giocato all’80%“, ha aggiunto sulla finale.

Parlando invece di quanto dichiarato da Sinner davanti ai microfoni, Ambesi ha posto l’accento su alcuni aspetti: “Tre punti su cui ragionare nella conferenza stampa di Sinner. In primis dice che si sente bene. N.2: mi interessa giocare il doppio per riprendere ritmo sulla terra. N.3: nella mia pianificazione, Montecarlo è un torneo di preparazione“.

Facendo riferimento ad alcuni, c’è da rimanere impressionati: “Vincere tre Masters 1000 di fila senza perdere un set non l’ha mai fatto nessuno. Djokovic e Nadal sono gli unici ad aver vinto 3 Masters 1000 di fila, anzi sono arrivati fino a 4 (Djokovic più volte)“. Sull’obiettivo numero uno: “Non è facile per Sinner, eppure l’opportunità c’è e non lascerà nulla di intentato a Montecarlo. Il livello che ha, gli consente di arrivare fino in fondo anche lì. Io penserei in positivo, pensando a questi primati significativi, che magari potrebbero avere un seguito“.

Sul torneo nel Principato, Ambesi ha concluso: “Musetti è un grosso punto interrogativo, non sappiamo quale versione vedremo a Montecarlo. Sinner non ha ancora vinto un torneo importante sulla terra. La vittoria pesante su questa superficie contro Alcaraz deve ancora arrivare“.

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