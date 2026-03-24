Coppa del Mondo in tasca per Mikaela Shiffrin: le residue combinazioni per Emma Aicher nell’ultima gara

Quando manca all’appello soltanto l’ultima gara stagionale, il gigante femminile delle Finali della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino, la statunitense Mikaela Shiffrin guida la classifica generale con 1386 punti, seguita dalla teutonica Emma Aicher, seconda a quota 1301.

Con 100 punti in palio nella gara di domani, la statunitense ha praticamente entrambe le mani sulla Coppa generale, potendo vantare 85 punti di margine sulla tedesca. Alle Finali vanno a punti soltanto le prime 15, con la 15ma che incamera 16 punti, che sarebbero sufficienti a Shiffrin per vincere.

L’unica speranza per Aicher è quella di vincere e sperare che Shiffrin non arrivi tra le prime 15: difficile poter pensare che uno scenario simile possa concretizzarsi, in quanto il gigante è il punctum dolens della teutonica, 17ma nella classifica di specialità con 113 punti raccolti in stagione.

Al contrario per sancire il trionfo della statunitense sarà sufficiente che Aicher non vinca il gigante, oppure, per non dover guardare alrisultato della propria avversaria, a Shiffrin basterà arrivare nelle 15 per esultare. Nella classifica di specialità, inoltre, la statunitense è quarta con 398 punti.

EMMA AICHER VINCE LA COPPA DEL MONDO GENERALE SE…

Vince il gigante e contemporaneamente Mikaela Shiffrin non arriva tra le prime 15

MIKAELA SHIFFRIN VINCE LA COPPA DEL MONDO GENERALE SE..