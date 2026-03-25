Pagelle gigante femminile Lillehammer 2026: Trocker si ripete, festa per Shiffrin e Grenier

PAGELLE GIGANTE FEMMINILE LILLEHAMMER 2026

Mikaela Shiffrin 10 per la stagione, 6 per la gara: chiaramente va diviso il voto perchè oggi l’americana ha conquistato la sua sesta Coppa del Mondo generale, eguagliando il primato di un’altra leggenda come Annemarie Moser-Pröll. Ha sofferto in gara oggi, come le è capitato altre volte in stagione in gigante, ma ha rimontato nella seconda manche e alla fine si è tolta anche la soddisfazione di battere Aicher.

Emma Aicher 9,5 per la stagione, 6 per la gara: ci ha provato davvero fino all’ultimo e forse nella seconda manche non aveva davvero più la forza mentale per reggere ancora, visto che comunque la coppa non poteva più vincerla. Va fatto un applauso alla tedesca, perchè è l’unica che si spende in quattro specialità. I sette zero di quest’anno hanno fatto la differenza, ma dalla prossima stagione sarà lei la donna da battere.

Valerie Grenier 9: torna alla vittoria due anni dopo l’ultimo successo in Coppa del Mondo in un gigante che ha sicuramente raccolto un po’ di sorprese. Bravissima a reggere la pressione dopo aver chiuso in testa la prima manche, visto che era moltissimo tempo che partiva per ultima nella seconda. Il gigante femminile potrebbe aver ritrovato una sua protagonista per la prossima stagione.

Mina Fuerst Holtmann 8: festeggia davanti al suo pubblico un podio che le mancava da due anni. Conquista un secondo posto davvero insperato, ma arrivato dopo due manche di alto livello. Una giornata che non dimenticherà.

Julia Scheib 7: è stata la regina della stagione in gigante almeno per la Coppa del Mondo. Rimpiangerà la mancata medaglia olimpica, ma si porta a casa la sfera di cristallo anche con una gara d’anticipo ed oggi riesce comunque a chiudere sul podio.

Anna Trocker 8: l’Italia comincia davvero a sognare. Questa ragazza di 17 anni si è presentata alle finali di Coppa del Mondo dopo due titoli juniores e ha chiuso con un nono posto in slalom e un ottavo in gigante. Semplicemente una predestinata.