Conegliano vede la Final Four di Champions: al PalaVerde basta un passo contro Ankara

Dopo il convincente successo ottenuto nella gara di andata in Turchia, l’A. Carraro Prosecco DOC Conegliano è pronta a tornare in campo davanti al proprio pubblico per il match di ritorno dei quarti di finale di Champions League femminile. L’appuntamento è in programma martedì 18 marzo alle ore 20.30 al PalaVerde di Villorba, dove le Pantere ripartiranno da una situazione estremamente favorevole contro lo Zeren Spor Ankara.

La formazione guidata da Daniele Santarelli ha infatti conquistato un netto 3-0 nella sfida disputata ad Ankara, imponendo il proprio ritmo e chiudendo il confronto in appena 77 minuti. Una prova di forza che ha confermato ancora una volta il livello internazionale della squadra veneta. Per ottenere l’accesso alla Final Four, alle campionesse d’Europa sarà sufficiente aggiudicarsi due set. Qualora invece Conegliano dovesse perdere 3-0 o 3-1, la qualificazione verrebbe decisa dal golden set di spareggio.

Il ritorno si presenta dunque con un clima di grande fiducia per le venete, consapevoli di aver mostrato una chiara superiorità nel primo confronto. In Turchia la vittoria è maturata soprattutto grazie alla capacità di accelerare nei momenti chiave dei set, sfruttando un sistema offensivo estremamente efficace e una solida organizzazione difensiva. Il peso maggiore in attacco è arrivato dal tridente composto da Isabelle Haak, Zhu Ting e Fatoumatta Sillah, schierata al posto dell’acciaccata Gabi. L’opposto svedese e la fuoriclasse cinese hanno chiuso entrambe con 16 punti, mentre Sillah ha garantito un contributo prezioso con percentuali offensive molto elevate.

Fondamentale anche la regia di Joanna Wolosz, capace di distribuire il gioco con grande lucidità e di coinvolgere tutte le bocche da fuoco. Al centro, inoltre, Sarah Fahr e Cristina Chirichella hanno inciso in maniera significativa soprattutto a muro, un fondamentale che potrebbe risultare determinante anche nella sfida di ritorno, considerando le difficoltà mostrate dalle turche nel trovare continuità contro il sistema difensivo delle Pantere.

Lo Zeren Ankara, allenato da Stevan Ljubicic, arriverà comunque a Villorba con l’intenzione di tentare il tutto per tutto per riaprire la serie. La formazione turca può contare su alcune individualità di valore, a partire dall’opposto Anna Lazareva e dalla schiacciatrice Aleksandra Uzelac, protagoniste anche nella gara di andata con 11 e 16 punti rispettivamente. Un ruolo chiave potrebbe averlo anche la palleggiatrice Ofelia Malinov, chiamata a dare maggiore varietà all’attacco della squadra anatolica per provare a mettere in difficoltà la solidissima organizzazione di gioco di Conegliano.

Al palleggio nello Zeren Spor Kulübü c’è l’ex azzurra Ofelia Malinov, rientrata da poco dopo un infortunio. Assieme a lei nel reparto alzatrici figurano le turche Eylul Karadas, 24 anni, e Nisa Nur Yilmaz, 19 anni, arrivata in estate dall’Alfemo Zeren Spor. Le opposte sono due nomi di grande esperienza internazionale: la russa Anna Lazareva, 28 anni, proveniente dal Kuzeyboru, e la serba Brankica Mihajlovic, 34 anni, ex KYK World All-Stars in Corea del Sud e con un passaggio anche in Italia nelle file di Monza.

In banda ci sono la turca Şeyma Ercan Küçükaslan, al secondo anno allo Zeren, il talento russo Svetlana Gatina, 22 anni, proveniente dalla Dinamo-Ak Bars, la serba Aleksandra Uzelac, confermata dopo l’esperienza in Brasile alla Fluminense, e la turca Saliha Sahin, 27 anni, ex Besiktas. Al centro giocano Kubra Akman, classe 1994 e al secondo anno con lo Zeren, Beyza Arici, 30 anni, arrivata dall’Eczacibasi di cui è stata una bandiera, Janset Cemre Erkul, 28 anni, ex Kuzeyboru, e la nazionale serba Maja Aleksic, che ha militato in Italia a Vallefoglia e nella scorsa stagione a Novara. I liberi sono Ozlem Alkan, proveniente dal Fenerbahce, e Ceren Onal, da due anni punto fisso del reparto difensivo dello Zeren.