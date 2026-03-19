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Cocciaretto-Semenistaja, definito il nuovo orario a Miami: programma, tv, streaming
Si tenterà la ripresa ai Miami Open 2026 di tennis, per provare a completare nella giornata odierna il primo turno del tabellone di singolare femminile: oggi, giovedì 19 marzo, è previsto il match dell’azzurra Elisabetta Cocciaretto, che affronterà la lettone Darja Semenistaja.
L’incontro tra la tennista italiana e quella lettone sarà il secondo di giornata, con il programma che sul Court 6 si aprirà alle ore 15.00 italiane, ma si giocherà comunque non prima delle ore 16.00 italiane: Cocciaretto ha vinto entrambi i precedenti giocati sul circuito maggiore.
Il match del primo turno del WTA 1000 di Miami tra Elisabetta Cocciaretto e la lettone Darja Semenistaja sarà trasmesso in diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Tennis e Sky Sport Arena, mentre la diretta streaming sarà garantita da SuperTenniX, Sky Go e NOW.
CALENDARIO WTA MIAMI 2026
Giovedì 19 marzo
Court 6 – Dalle ore 15.00 italiane
Rafael Jodar (Spagna, Q)-Yannick Hanfmann (Germania, Q)
Non prima delle ore 16.00 italiane
Elisabetta Cocciaretto (Italia)-Darja Semenistaja (Lettonia) – Diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena
PROGRAMMA WTA MIAMI 2026: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING
Diretta tv: SuperTennis HD, Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena.
Diretta streaming: SuperTenniX, Sky Go, NOW.