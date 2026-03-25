Civitanova-Aluron Warta Zawiercie oggi, Champions League volley 2026: orario, tv, programma, streaming

Oggi mercoledì 25 marzo (ore 20.30) si gioca Civitanova-Aluron Warta Zawiercie, andata dei quarti di finale della Champions League 2026 di volley maschile: all’Eurosuole Forum andrà in scena il primo atto del doppio confronto che mette in palio la qualificazione alla Final Four della massima competizione europea, la Lube inseguirà un risultato di spessore di fronte al proprio pubblico in vista del match di ritorno previsto settimana prossima in Polonia.

I cucinieri torneranno in campo dopo aver vinto la serie contro Trento ed essersi qualificati alle semifinali dei playoff scudetto, il cammino in campo continentale riprenderà dopo aver conseguito il primo posto nel proprio girone e avere così saltato i playoff. Dall’altra parte della rete troveranno la vincitrice della regular season del campionato polacco, impostasi nel proprio raggruppamento di Champions League davanti ai connazionali dell’Asseco Resovia.

A trascinare Civitanova, allenata da Giampaolo Medei, saranno gli schiacciatori Aleksandar Nikolov e Mattia Bottolo e l’opposto Eric Loeppky sotto la regia di Mattia Boninfante, al centro giocheranno Wout D’Heer e Giovanni Gargiulo, Fabio Balaso il libero. Tra fila dell’Aluron di coach Michal Winiarski spiccano gli attaccanti Bartosz Kwolek, Aaron Russell e Bartlomiej Boladz, ma anche il centrale Mateusz Bieniek.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Civitanova-Zawiercie, andata dei quarti di finale della Champions League di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204); in diretta streaming su Sky Go, NOW, Euro Volley Tv, DAZN; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO CIVITANOVA-ZAWIERCIE CHAMPIONS LEAGUE VOLLEY OGGI

Mercoledì 25 marzo

Ore 20.30 Cucine Lube Civitanova vs Aluron CMC Warta Zawiercie – Diretta tv su Sky Sport Arena

PROGRAMMA CIVITANOVA-ZAWIERCIE: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Arena (canale 204), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Euro Volley Tv, DAZN, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.