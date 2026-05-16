Dove vedere in tv Perugia-Zawiercie, Finale Champions League volley 2026: orario, programma, streaming

Ci sarà una squadra italiana nella finale della Champions League 2025-2026 di volley maschile: Perugia, dopo aver battuto il Projekt Warszawa quest’oggi in semifinale, domani nell’ultimo atto se la vedrà con un’altra squadra polacca, lo Zawiercie.

Il match si giocherà domani, domenica 17 maggio, alle ore 20.30, in Piemonte: alla Inalpi Arena di Torino gli umbri proveranno a difendere il titolo conquistato lo scorso anno, mentre i polacchi proveranno a detronizzare la compagine italiana.

La partita Perugia-Zawiercie, finale della Champions League 2025-2026 di volley maschile, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena, ed in diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN, EuroVolley TV, infine la diretta live testuale sarà fruibile su OA Sport.

CALENDARIO CHAMPIONS LEAGUE VOLLEY

Domenica 17 maggio

Ore 20.30 Perugia-Zawiercie – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena

PROGRAMMA CHAMPIONS LEAGUE VOLLEY: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno e Sky Sport Arena.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, DAZN, EuroVolley TV.

Diretta Live testuale: OA Sport.