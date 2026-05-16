Volley, i polacchi dello Zawiercie superano lo Ziraat Bankasi e sfideranno Perugia in finale di Champions League

Saranno i polacchi dello Zawiercie gli avversari del Perugia nella finale della Champions League 2025-2026 di volley maschile: nella seconda semifinale della Final Four piegati i turchi dello Ziraat Bankkart per 3-1 (25-19, 24-26, 25-19, 25-19). Per gli anatolici sfida per il 3° posto contro i polacchi del Project Warszawa, sconfitti dagli umbri.

Nel primo set l’equilibrio dura fino al 5-5, poi i polacchi allungano sul 10-5. Gli anatolici tornano a -2 sull’8-10, ma lo Zawiercie piano piano torna a dilatare il gap, fino al 16-11. I turchi accorciano fino a -3, ma i polacchi danno la spallata decisiva, portandosi a +6 sul 22-16, prima di chiudere sul 25-19.

Nella seconda frazione i turchi trovano subito il break e conservano a lungo due punti di margine, poi i polacchi dal 5-7 passano a condurre sull’8-7. Equilibrio fino al 9-9, poi gli anatolici allungano sul 12-9, trovando anche il +4 sul 17-13. I polacchi dal 15-20 rimontano e passano a condurre sul 23-22, ma non sfruttano il set point sul 24-23 e poi pagano dazio, subendo 3 punti consecutivi, con i turchi che riequilibrano la contesa sul 24-26.

Nella terza partita la sfida si combatte a lungo spalla a spalla, con le due compagini che al massimo riescono ad acquisire due punti di margine sui rivali. La parità si protrae fino al 19-19, poi lo Zawiercie infila sei punti consecutivi e torna a condurre nel conto dei set, chiudendo i conti sul 25-19.

Nel quarto parziale i turchi reggono fino all’8-8, poi i polacchi iniziano lentamente a scappare via nel punteggio, portandosi prima sul 10-8 e poi sul 13-9. Gli anatolici ritornano a -1 sul 12-13, ma poi lo Zawiercie trova l’allungo decisivo, scappando sul 19-15. I turchi arrivano fino a -2, poi crollano ed i polacchi volano fino al 22-17, preludio al successo, che arriva sul 25-19.

Il top scorer della serata è Abdel-Aziz, che tra le fila dei turchi mette a segno 27 punti, seguito da Fornal con 13, mentre nella squadra polacca il migliore è Russell con 16, seguito da Kwolek con 13 e da Bieniek ed Ensing, entrambi a quota 10.