Tennis
Chi è Talia Gibson, la giovane rampante australiana sul cammino di Jasmine Paolini
Jasmine Paolini affronterà negli ottavi di finale del WTA 1000 di Indian Wells la qualificata australiana Talia Gibson, che in California ha già vinto cinque match tra tabellone cadetto e main draw: l’azzurra e l’oceanica non si sono mai incontrate sul circuito maggiore.
L’australiana è ai margini della top 100 mondiale, essendo al momento 112ma, ed al massimo si è spinta al numero 105 del ranking WTA nello scorso agosto: Gibson, però, con i successi di Indian Wells ha scalato già 27 posizioni ed è virtualmente al numero 85 del mondo.
La 21enne oceanica è sicuramente nel miglior momento della giovane carriera, ed è allenata da Jarrad Bunt: destrorsa, ha ottenuto la prima vittoria sul circuito maggiore agli Australian Open 2025, per i quali aveva ricevuto una wild card.
Si è poi qualificata a Wimbledon e le è stata data una wild card per gli US Open poco dopo aver raggiunto da qualificata il secondo turno a Cleveland, circostanza nella quale raggiunse il best ranking, appena stracciato ad Indian Wells.