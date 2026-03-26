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Chi affronterà l’Italia in caso di finale ai playoff? Avversaria, orario, tv, streaming
Gli ultimi pass iridati verranno assegnati nelle finali dei play-off delle qualificazioni ai Mondiali 2026 di calcio: nel Percorso A della zona europea l’Italia, in caso di vittoria in semifinale contro l’Irlanda del Nord, giocherà poi la sfida decisiva in trasferta.
L’incontro andrà in scena martedì 31 marzo alle ore 20.45: gli azzurri eventualmente dovranno andare a giocarsi il tutto per tutto fuori casa. Sarà infatti la vincente di Galles-Bosnia Erzegovina ad ospitare la finale che metterà in palio il biglietto per i Mondiali di calcio.
Il match tra la vincente di Galles-Bosnia e la vincente di Italia-Irlanda del Nord, valido per i play-off delle qualificazioni ai Mondiali di calcio 2026, sarà trasmesso in diretta tv su Rai 1 HD (in caso di presenza dell’Italia) ed in diretta streaming su Rai Play (in caso di presenza dell’Italia), infine OA Sport vi proporrà la diretta live testuale della partita.
CALENDARIO QUALIFICAZIONI MONDIALI CALCIO 2026
Martedì 31 marzo
20.45 Vincente Galles-Bosnia vs Vincente Italia-Irlanda del Nord – Diretta tv su Rai 1 HD (in caso di presenza dell’Italia)
PROGRAMMA QUALIFICAZIONI MONDIALI CALCIO 2026: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING
Diretta tv: Rai 1 HD (in caso di presenza dell’Italia).
Diretta streaming: Rai Play (in caso di presenza dell’Italia).
Diretta live testuale: OA Sport.