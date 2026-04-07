Abete sul caos dell’Italia: “Servono contenuti, non nomi. Dobbiamo porci un problema”

Ad una settimana dalla debacle in Bosnia non cessa il dibattito nel mondo del calcio italiano, ancora ferito dalla clamorosa sconfitta alla finale dei play-off che terrà lontani gli azzurri dai Mondiali di calcio per la terza edizione consecutiva. E dopo un weekend in cui tanti big del movimento si sono espressi avanzando alcune interessanti proposte nella speranza che si rivelino risolutive, nella giornata odierna a tornare sull’argomento è stato Giancarlo Abete, attualmente a capo della Lega Nazionale Dilettanti.

Intercettato dai microfoni dell’agenzia di stampa ANSA, l’ex numero 1 della FIGC ha cercato di spostare il focus verso qualcosa di più radicato rispetto alla discussione che imperversa tra media e addetti ai lavori: secondo lui, infatti, più che di nomi sui possibili successori di Gennaro Gattuso si dovrebbe parlare di progetto:

“Bisogna partire dai contenuti e non dai nomi: si chiede un progetto che abbia senso di recuperare un livello di competitività che è venuto meno – ha detto Abete – Ci dobbiamo porre un problema, una riflessione sulla Nazionale e sul calcio italiano ad ogni livello,perché c’è un problema generale e non isolato: c’è stato un arretramento del calcio italiano anche in Champions, con l’Atalanta che è stata l’unica a raggiungere gli ottavi di finale“.

Abete ha poi aggiunto: “Una squadra di C può giocare con 11 stranieri e non si possono imporre obblighi, non si può imporre nulla a livello di calcio professionistico. Antonio Conte? Ha fatto bene e siamo stati competitivi agli Europei, è un tecnico di primissimo livello ma non lo devo direi io. Non mi pongo il problema di tornare, il mio nome sarà stato citato per ordine alfabetico e serve una riflessione strategica sul calcio in Italia: non è solo questione di risultati della Nazionale. Commissariamento? Tecnicamente in questa circostanza non è previsto e non è possibile; solo in caso di gestione amministrativa impropria, ma non su questioni sportive“.