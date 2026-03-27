F1, Max Verstappen: “Dobbiamo lavorare, non è stata una buona giornata”

Si è concluso con la migliore prestazione assoluta nella seconda sessione di prove libere di Oscar Piastri il venerdì del Gran Premio del Giappone 2026, terzo appuntamento del Mondiale F1. Sul circuito di Suzuka, la McLaren ha ripreso vita dopo un inizio di stagione negativo e l’australiano è riuscito ad anticipare tutti firmando il crono di 1’30″133.

Dietro la MCL40 si piazza una Mercedes sempre veloce con Andrea Kimi Antonelli, secondo a 92 millesimi, ed il compagno di squadra George Russell, terzo a 205 millesimi dalla vetta. Leggermente più indietro rispetto alle previsioni la Ferrari che chiude le FP2 in quinta posizione con Leclerc (+0.713) ed in sesta con Hamilton (+0.847).

In grande difficoltà, e non è la prima volta in questo inizio di stagione, Max Verstappen, mai realmente in lotta per le posizione che contano. L’olandese ha firmato la decima posizione con un ritardo di 1.376 secondi dalla vetta. Queste le dichiarazioni ai microfoni della F1 di uno sconsolato Verstappen: “Non è andata molto bene, ad essere onesti. Ci è mancato bilanciamento e grip in maniera opposta tra le FP1 e le FP2 ed entrambe non sono andate molto bene, quindi da parte nostra occorre fare molto lavoro. Dobbiamo capire perché stiamo avendo questo tipo di problemi così grossi al momento, non è stata una buona giornata. Proviamo a correggere una cosa, ma così creiamo subito un altro problema. In pratica non troviamo mai un buon bilanciamento. Risolvere questi problemi è difficile, non mi aspetto miracoli. Probabilmente dobbiamo prima cercare di capire meglio i nostri problemi e da dove arrivano”.