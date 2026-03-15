World Baseball Classic, l’Italia convoca un nuovo talento di MLB per la semifinale. Ed è un venezuelano!

L’Italia si è qualificata di forza alle semifinali del World Baseball Classic, il massimo torneo internazionale riservato al batti e corri: dopo aver regalato grandi emozioni nella fase a gironi, infilando quattro vittorie di lusso tra cui quella mitologica contro gli USA, e aver superato Porto Rico nel primo turno a eliminazione diretta, gli azzurri sono attesi dal durissimo incontro da dentro o fuori con il Venezuela, capace di eliminare il Giappone di sua maestà Ohtani (uomo da 700 milioni di dollari in MLB).

Alla vigilia di un confronto che potrebbe permettere alla nostra Nazionale di scrivere una nuova pagina di storia dello sport tricolore, il manager Francisco Cervelli ha annunciato che ci sarà un innesto davvero di lusso per il match contro la compagine sudamericana: nelle prossime ore si unirà al gruppo Brayan Rocchio.

Il 25enne interbase ha esordito il 16 maggio 2023 in MLB (la massima Lega statunitense, nei fatti il campionato più competitivo al mondo) con la casacca dei Cleveland Guardians. Nato a Caracas e dunque con passaporto venezuelano, il nonno di Rocchio ha origini italiane. Prenderà il posto di Miles Mastrobuoni, che si è infortunato durante la fase a gironi.

Cervelli ha dichiarato che Rocchio sarebbe stato una sua prima scelta, ma i Guardians non avevano concesso il via libera in vista delle fasi iniziali delle manifestazione. Quanto è successo nel corso dell’ultima settimana ha però cambiato le carte in tavola e la franchigia ha dato il benestare a Rocchio in vista delle fasi conclusive del World Baseball Classic.