Paralimpiadi Milano Cortina 2026: le speranze di medaglia dell’Italia sport per sport

L’Italia si presenta con ambizioni importanti al via delle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, che scatteranno ufficialmente nella serata di venerdì 6 marzo con la cerimonia inaugurale all’Arena di Verona per poi concludersi domenica 15 marzo. Nel complesso si disputeranno 79 eventi da medaglia distribuiti su sei discipline diverse, e gli azzurri proveranno a migliorare il bottino raccolto nella passata edizione di Beijing 2022 (due ori e sette podi totali).

Speranze di medaglia al lumicino sulla carta per la delegazione italiana nel Para Ice Hockey e nel biathlon, in cui servirà una vera impresa per salire sul podio a cinque cerchi considerando il percorso di avvicinamento ed il livello della concorrenza. Qualche chance in più nel curling in carrozzina, con la coppia formata da Orietta Bertò e Paolo Ioriatti che può ben figurare nel torneo di doppio misto due anni dopo aver conquistato il bronzo ai Mondiali.

Giuseppe Romele rappresenta la punta di diamante dell’Italia nello sci di fondo e può ambire alle posizioni di vertice nelle varie specialità della categoria sitting, ma attenzione anche a qualche altro outsider. Fari puntati nello snowboard su Emanuel Perathoner, favorito principale per la vittoria tra Banked Slalom e snowboardcross nella classe LL2, ma si gioca qualcosa di importante anche Jacopo Luchini tra gli UL.

Italia che può fare incetta di podi soprattutto nello sci alpino grazie a diversi big in grado di salire sul podio in almeno una specialità. Giacomo Bertagnolli è il punto di riferimento assoluto nella categoria visually impaired e ha il potenziale per raccogliere almeno due o tre medaglie, ma possono far saltare il banco anche i vari Renè De Silvestro, Federico Pellizzari, Chiara Mazzel e Martina Vozza.