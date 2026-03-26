Cambiaso tagliato da Gattuso: motivo dell’esclusione e i convocati definitivi dell’Italia contro l’Irlanda del Nord

Gennaro Gattuso ha tagliato Andrea Cambiaso in vista di Italia-Irlanda del Nord, semifinale dei playoff di qualificazione ai Mondiali 2026. Il CT della Nazionale ha deciso di fare a meno dell’esterno destro della Juventus per la partita in programma stasera a Bergamo e non lo ha inserito nella lista degli uomini a referto, dunque il calciatore non siederà nemmeno in panchina.

Si tratta di una scelta tecnica, alla cui base non ci sono problemi fisici per il giocatore: sarà in tribuna insieme a Caprile, Coppola e Cambiaghi. Gli azzurri andranno a caccia della vittoria di fronte al proprio pubblico, per meritarsi il diritto di disputare la partita decisiva per la qualificazione, prevista martedì 31 marzo contro la vincente del confronto tra Galles e Bosnia Erzegovina.

Gattuso ha dunque preferito inserire Palestra come alternativa a Politano sulla destra. Di seguito il quadro definitivo dei convocati dell’Italia per la partita contro l’Irlanda del Nord.

CONVOCATI ITALIA vs IRLANDA DEL NORD

Portieri: Donnarumma (Manchester City), Carnesecchi (Atalanta), Meret (Napoli).

Difensori: Palestra (Cagliari), Dimarco (Inter), Spinazzola (Napoli), Buongiorno (Napoli), Calafiori (Arsenal), Gatti (Juventus), Scalvini (Atalanta), Bastoni (Inter), Mancini (Roma).

Centrocampisti: Locatelli (Juventus), Tonali (Newcastle United), Pisilli (Roma), Cristante (Roma), Frattesi (Inter), Barella (Inter).

Attaccanti: Retegui (Al-Qadsiah), Raspadori (Atalanta), Kean (Fiorentina), Esposito (Inter), Politano (Napoli)