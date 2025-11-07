Calcio, i convocati di Gattuso per Moldavia e Norvegia: tre ritorni e una novità per l’Italia

Gennaro Gattuso, CT della Nazionale Italiana di calcio, ha diramato le convocazioni per le ultime due partite del girone di qualificazione ai Mondiali 2026. Gli azzurri saranno impegnato giovedì 13 novembre contro la Moldavia a Chisinau e domenica 16 novembre contro la Norvegia a Milano.

Salvo risultati clamorosi (come un passo falso di Haaland e compagni contro l’Estonia oppure un ribaltamento delle tredici reti di scarto nella differenza gol), bisognerà accontentarsi del secondo posto alle spalle degli scandinavi e dunque bisognerà passare dai playoff per meritarsi il pass per la rassegna iridata in programma il prossimo anno tra USA, Canada e Messico.

Per il raduno di Coverciano previsto a partire da lunedì 10 novembre sono stati chiamati 27 calciatori, tra cui l’esordiente Elia Caprile (portiere del Cagliari). Ritornano in Nazionale tre giocatori: Alessandro Buongiorno (assente dal marzo 2025), Samuele Ricci (mancava da giugno) e Gianluca Scamacca (convocato già a settembre, ma costretto a lasciare il ritiro per un risentimento).

Nicolò Barella farà parte del gruppo, ma deve scontare una squalifica di una giornata dopo l’ammonizione rimediata contro Israele e dunque non potrà scendere in campo contro la Moldavia.

Confermati tutti i cardini della rosa: il portiere Gianluigi Donnarumma; i difensori Alessandro Bastoni, Alessandro Buongiorno, Federico Dimarco, Andrea Cambiaso, Gianluca Mancini; i centrocampisti Davide Frattesi (diffidato), Sandro Tonali, Manuel Locatelli; gli attaccanti Moise Kean, Mateo Retegeui, Gianluca Scamacca e Francesco Pio Esposito. Di seguito il quadro dettagliato dei convocati dell’Italia per le sfide contro Moldavia e Norvegia nelle qualificazioni ai Mondiali 2026 di calcio.

CONVOCATI ITALIA QUALIFICAZIONI MONDIALI 2026

PORTIERI: Elia Caprile (Cagliari), Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Guglielmo Vicario (Tottenham);

DIFENSORI: Alessandro Bastoni (Inter), Raoul Bellanova (Atalanta), Alessandro Buongiorno (Napoli), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Matteo Gabbia (Milan), Gianluca Mancini (Roma);

CENTROCAMPISTI: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Samuele Ricci (Milan), Sandro Tonali (Newcastle);

ATTACCANTI: Francesco Pio Esposito (Inter), Moise Kean (Fiorentina), Riccardo Orsolini (Bologna), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Atletico Madrid), Mateo Retegui (Al-Qadsiah), Gianluca Scamacca (Atalanta), Mattia Zaccagni (Lazio).