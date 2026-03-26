Chi è l’arbitro di Italia-Irlanda del Nord? I precedenti con azzurri e club nostrani

Questa sera, alle 20.45, il Gewiss Stadium di Bergamo ospita la semifinale dei playoff di qualificazione ai Mondiali 2026 tra Italia e Irlanda del Nord. La Nazionale guidata da Rino Gattuso affronta una sfida da dentro o fuori: davanti al pubblico di casa, gli azzurri cercano un successo fondamentale per accedere alla finale, in programma martedì 31 marzo, quando affronteranno in trasferta la vincente tra Galles e Bosnia-Erzegovina.

A dirigere l’incontro sarà l’olandese Danny Makkelie, designato per una gara ad alta tensione. Nato a Willemstad, a Curaçao, il 28 gennaio 1983, Makkelie è considerato uno degli arbitri più autorevoli in ambito UEFA, inserito nella categoria “Elite”. Parallelamente all’attività sui campi, lavora come agente di polizia a Rotterdam, un ruolo che ha contribuito a consolidare la sua immagine di direttore di gara rigoroso e autorevole.

Sul terreno di gioco, Makkelie è noto per privilegiare il dialogo, senza però esitare a ricorrere ai cartellini quando la partita lo richiede. La sua gestione disciplinare è generalmente improntata a un controllo saldo e continuo dell’incontro.

I precedenti con la Nazionale italiana sono favorevoli: con l’arbitro olandese in campo, gli azzurri non hanno mai perso. La prima volta risale addirittura a dieci anni fa, quando gli azzurri riuscirono a battere in trasferta la Macedonia del Nord 3-2. Decisivi, in quell’occasione, il gol di Andrea Belotti e la doppietta di Ciro Immobile. Si trattava del girone di qualificazione ai Mondiali 2018.

Tra i match più significativi, il pareggio per 1-1 contro la Croazia agli Europei 2024, deciso nel finale dal gol di Zaccagni che valse la qualificazione agli ottavi. Makkelie ha inoltre diretto la partita d’esordio dell’Italia contro la Turchia agli Europei poi vinti dagli azzurri, conclusa con un netto 3-0. Da segnalare anche lo 0-0 contro il Portogallo a San Siro, nella Nations League 2018.

Non mancano episodi rilevanti anche a livello di club italiani e poco lusinghieri. Makkelie è ricordato, tra l’altro, per aver annullato — con l’ausilio del VAR — tre reti ad Álvaro Morata in Juventus-Barcellona per fuorigioco, partita valida per fase a gironi della Champions League 2020/21, terminata 2-0 per il Barça, con i gol di Dembelé e Messi. Ha arbitrato la finale di Europa League 2020, persa dall’Inter per 3-2 contro il Siviglia, e una sfida di Champions League tra Milan e Liverpool nel 2021, vinta dagli inglesi per 2-1. Inoltre, ha diretto la semifinale di ritorno di Europa League tra Roma e Bayer Leverkusen della stagione 2023/24, terminata 2-2 e favorevole ai tedeschi nel computo complessivo.

Per la sfida di Bergamo, Makkelie sarà assistito da Hessel Steegstra e Jan de Vries, mentre al VAR è stato designato Pol van Boekel.