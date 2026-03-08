Biathlon, azzurri lontani dalle medaglie nel day-2 delle Paralimpiadi. Cina in grande spolvero

Seconda giornata di gare per il biathlon alle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Sulle nevi della Val di Fiemme si sono disputate diverse prove nelle varie categorie, ma per la squadra azzurra non sono arrivate le soddisfazioni sperate.

Nell’individuale sitting, Marco Pisani ha concluso in tredicesima posizione, con lo zero al poligono, ma pagando dazio nelle frazioni di fondo e chiudendo con 5’40″5 di ritardo dalla vetta. Cina in grande spolvero, con la doppietta confezionata da Liu Zixu (oro e con lo zero al poligono) e Mao Zhongwu (argento), distanziato di 28″4 (0+0+1+0). Il bronzo è stato conquistato dall’ucraino Taras Rad (0+1+0+0) a 1’19″0.

Fuori dalla top-10 nell’individuale “standing” anche Cristian Toninelli. L’azzurro è incappato in una giornata al poligono poco felice, visti i sei errori nelle serie di tiro. In particolare, nella seconda serie, i bersagli mancati sono stati 4. Nell’ultimo poligono, i due errori hanno fatto lievitare il ritardo e alla fine Toninelli ha concluso con 9’03″4 dalla vetta in sedicesima piazza. Sempre Cina con l’oro di Cai Jiayun in 30’24″1 (1+0+0+0) davanti al canadese Mark Arendz (1+0+0+0) a 28″4 e al tedesco Marco Maier (0+0+1+0) a 43″2.

Per quanto concerne le altre gare, la compagine cinese ha potuto festeggiare i successi nelle due individuali riservate agli atleti ipovedenti, viste le affermazioni di Wang Yue tra le donne e di Dang Hesong tra gli uomini. A completare il quadro, sono arrivati i successi della coreana Kim Yunji nell’individuale donne sitting e della canadese Natalie Wilkie nell’individuale standing.