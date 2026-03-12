Calcio
Calcio, un rigore a tempo scaduto consegna la vittoria alla Fiorentina in Conference League
La Fiorentina vince in rimonta con un rigore a tempo scaduto nell’andata degli ottavi di finale della Conference League 2025-2026 di calcio, battendo i polacchi del Rakow Czestochowa con il punteggio di 2-1: i viola potranno giocare in Polonia al ritorno con due risultati su tre a disposizione per passare il turno.
Partita dai due volti: soporifera per un’ora, scoppiettante nei restanti 30 minuti (più recupero). Nel primo tempo non ci sono azioni da gol ed il punteggio non può che restare inchiodato sullo 0-0, sul quale si va al riposo. Nella ripresa stesso copione per un quarto d’ora, poi una fiammata rompe gli schemi.
Al 60′, alla prima occasione, passano i polacchi: Makuch chiude il triangolo servendo in area Brunes, che trafigge il portiere dei toscani e porta gli ospiti in vantaggio. La scoppola sveglia la Fiorentina, che pareggia immediatamente: al 62′ Ndour viene servito da Mandragora e con una conclusione di prima intenzione mette la palla nel sette.
Al 73′ la Fiorentina va vicina al vantaggio con Piccoli, che però coglie la traversa da buona posizione. In pieno recupero un fallo di mano nell’area polacca viene ravvisato dal VAR, che richiama il direttore di gara, il quale concede il penalty: al 93′ Gudmundsson è glaciale dal dischetto e firma il gol del definitivo 2-1.