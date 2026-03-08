Calcio, la Juventus strapazza il Pisa in Serie A. Como corsaro a Cagliari, l’Udinese blocca l’Atalanta

Gli anticipi del sabato della Serie A fanno registrare i successi del Como e della Juventus, rispettivamente ai danni di Cagliari e Pisa, mentre termina in parità il match tra Udinese ed Atalanta: in virtù di questi risultati i lariani ed i bianconeri allungano sugli orobici in classifica.

Il Como passa per 1-2 a Cagliari: vantaggio lariano al 14′ con Baturina, ma i sardi pareggiano con Esposito al 56′. Il gol partita lo mette a segno Da Cunha al 76′. La Juventus cala il poker nella ripresa contro il Pisa, sconfitto per 4-0: al 54′ vantaggio di Cambiaso, al 65′ raddoppio di Thuram, al 75′ tris di Yildiz, in pieno recupero la quaterna di Boga.

L’Atalanta rimonta l’Udinese e trova il pareggio per 2-2: friulani in vantaggio al 39′ con Kristensen, poi al 55′ arriva il raddoppio ospite con Davis. La reazione degli orobici genera però il pareggio nel giro di quattro minuti: Scamacca al 75′ dimezza lo svantaggio, poi al 79′ firma il gol del definitivo 2-2.

SERIE A CALCIO 2025-2026

Risultati e programma ventottesima giornata

Venerdì 6 marzo

NAPOLI-TORINO 2-1

Sabato 7 marzo

CAGLIARI-COMO 1-2

ATALANTA-UDINESE 2-2

JUVENTUS-PISA 4-0

Domenica 8 marzo

LECCE-CREMONESE ore 12.30

BOLOGNA-H.VERONA ore 15.00

FIORENTINA-PARMA ore 15.00

GENOA-ROMA ore 18.00

MILAN-INTER ore 20.45

Lunedì 9 marzo

LAZIO-SASSUOLO ore 20.45

Classifica

INTER 67

MILAN 57

NAPOLI* 56

ROMA 51

COMO* 51

JUVENTUS* 50

ATALANTA* 46

BOLOGNA 39

SASSUOLO 38

UDINESE* 36

LAZIO 34

PARMA 33

CAGLIARI* 30

TORINO* 30

GENOA 27

FIORENTINA 24

CREMONESE 24

LECCE 24

H.VERONA 15

PISA* 15

* = una partita in più