Calcio
Calcio, la Juventus strapazza il Pisa in Serie A. Como corsaro a Cagliari, l’Udinese blocca l’Atalanta
Gli anticipi del sabato della Serie A fanno registrare i successi del Como e della Juventus, rispettivamente ai danni di Cagliari e Pisa, mentre termina in parità il match tra Udinese ed Atalanta: in virtù di questi risultati i lariani ed i bianconeri allungano sugli orobici in classifica.
Il Como passa per 1-2 a Cagliari: vantaggio lariano al 14′ con Baturina, ma i sardi pareggiano con Esposito al 56′. Il gol partita lo mette a segno Da Cunha al 76′. La Juventus cala il poker nella ripresa contro il Pisa, sconfitto per 4-0: al 54′ vantaggio di Cambiaso, al 65′ raddoppio di Thuram, al 75′ tris di Yildiz, in pieno recupero la quaterna di Boga.
L’Atalanta rimonta l’Udinese e trova il pareggio per 2-2: friulani in vantaggio al 39′ con Kristensen, poi al 55′ arriva il raddoppio ospite con Davis. La reazione degli orobici genera però il pareggio nel giro di quattro minuti: Scamacca al 75′ dimezza lo svantaggio, poi al 79′ firma il gol del definitivo 2-2.
SERIE A CALCIO 2025-2026
Risultati e programma ventottesima giornata
Venerdì 6 marzo
NAPOLI-TORINO 2-1
Sabato 7 marzo
CAGLIARI-COMO 1-2
ATALANTA-UDINESE 2-2
JUVENTUS-PISA 4-0
Domenica 8 marzo
LECCE-CREMONESE ore 12.30
BOLOGNA-H.VERONA ore 15.00
FIORENTINA-PARMA ore 15.00
GENOA-ROMA ore 18.00
MILAN-INTER ore 20.45
Lunedì 9 marzo
LAZIO-SASSUOLO ore 20.45
Classifica
INTER 67
MILAN 57
NAPOLI* 56
ROMA 51
COMO* 51
JUVENTUS* 50
ATALANTA* 46
BOLOGNA 39
SASSUOLO 38
UDINESE* 36
LAZIO 34
PARMA 33
CAGLIARI* 30
TORINO* 30
GENOA 27
FIORENTINA 24
CREMONESE 24
LECCE 24
H.VERONA 15
PISA* 15
* = una partita in più