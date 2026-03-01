Calcio, Roma raggiunta allo scadere dalla Juventus. Il Milan non sbaglia a Cremona in Serie A

Va in archivio un’intensa domenica di calcio, che ha visto lo svolgimento di quattro partite valevoli per la ventisettesima giornata (l’ottava del girone di ritorno) della Serie A 2025-2026. Domani sera, lunedì 2 marzo, il turno verrà completato da due posticipi di medio-bassa classifica: Pisa-Bologna (ore 18.30) e Udinese-Fiorentina (ore 20.45).

Il programma odierno si era aperto con la vittoria in extremis del Milan nel lunch match dello stadio ‘Giovanni Zini’ di Pisa per 2-0 con i gol di Pavlovic al 90′ e di Leao al 94′. I rossoneri tornano quindi al successo dopo una sequenza negativa di due partite, consolidando la seconda piazza in campionato e mantenendo un distacco di 10 punti dall’Inter capolista verso il derby dell’8 marzo.

Match incredibile al Mapei Stadium di Reggio Emilia, con il Sassuolo ridotto in dieci uomini dal 16′ (per l’espulsione di Pinamonti) che ha realizzato una vera impresa battendo 2-1 l’Atalanta grazie alle reti di Kone e Thorstverdt. Si interrompe dunque la striscia di tre affermazioni consecutive in Serie A della Dea, unica squadra italiana qualificata agli ottavi di Champions, che perde una chance importante e resta al settimo posto in classifica.

Il piatto forte della domenica era però lo scontro diretto dell’Olimpico tra Roma e Juventus, che ha regalato davvero tante emozioni fino all’ultimo minuto. Le due contendenti per un posto nella prossima Champions League hanno portato a casa un punto a testa, con i giallorossi che si sono fatti rimontare da 3-1 a 3-3 (gol decisivo segnato in mischia da Gatti al 93′) mantenendo un vantaggio di 4 punti sui bianconeri ma vedendo avvicinarsi il Como a -3. Dopo un periodo molto difficile, arriva infine una vittoria dall’enorme peso specifico per il Torino, che regola 2-0 la Lazio portandosi a +6 sulla zona retrocessione.