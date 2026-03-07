Calcio a 5
Calcio a 5: Meta Catania e L84 rallentano, ne approfitta la Feldi Eboli
La Serie A 2025-2026 di calcio a 5 regala spettacolo e imprevedibilità. Nella 21esima giornata della stagione regolare succede di tutto, con le capoclassifica che rallentano ma non solo. Meta Catania bloccata 3-3 in trasferta dal Pirossigeno Cosenza, L84 Torino stoppata col medesimo risultato dal Genzano.
Bene la Feldi Eboli, che schianta 6-3 il Mantova grazie a un Calderolli nei panni del trascinatore, in un quadro che – a proposito di squadre campane – ha visto la Sandro Abate prevalere 7-5 sul Napoli, in una gara da montagne russe con un Galletto incontenibile (2 gol per lui).
A completare la lista dei risultati – in un turno che ha visto lo Sporting Sala Consilina osservare un turno di riposo – i successi interni della Roma, 5-2 sulla Fortitudo Pomezia, e del Capurso, pesantissimo 3-2 sull’Active Network, oltre all’1-2 della Came Treviso sul CDM Futsal.
La classifica aggiornata
Meta Catania 48 (20)
L84 Torino 40 (19)
Feldi Eboli 39 (19)
Napoli Futsal 38 (20)
Sporting Sala Consilina 34 (19)
Roma 1927 31 (20)
Active Network 27 (19)
Genzano 26 (20)
Sandro Abate 26 (19)
Capurso 22 (20)
Came Treviso 22 (20)
Mantova 21 (20)
Fortitudo Pomezia 20 (20)
Pirossigeno Cosenza 16 (19)
CDM Futsal 7 (20)