Calcio femminile, ko casalingo del Napoli contro la Lazio nel 16° turno di Serie A. Pari tra Parma e Genoa

Archiviata la sosta per le Nazionali e messe alle spalle anche le gare di andata delle semifinali di Coppa Italia, torna in scena la Serie A di calcio femminile. A sette giornate dalla fine può accadere ancora di tutto, in testa e in coda alla classifica.

Alta tensione già nei match di quest’oggi. Due le sfide che si sono tenute. Alle 12.30, a Noceto, si sono confrontate Parma e Genoa, penultima e ultima della classe, divise da tre punti. Gialloblu che andavano a caccia dei tre punti per porre un un mattoncino fondamentale sulla salvezza; dall’altra parte c’era un Genoa che invece, dopo cinque sconfitte consecutive, puntava a rilanciarsi e a risucchiare anche Ternana Women e Sassuolo nelle sabbie mobili della zona retrocessione.

E’ finita 1-1. Ad aprire le marcature sono state le ducali col gol della francese Iris Rabiot nella prima frazione di gioco. Al 62′ il gol di Valery Vigilucci ha ristabilito la parità. Poco cambia in classifica, visto che le emiliane raggiungono la Ternana con una partita in più al penultimo posto, mentre le genoane rimangono fanalino di coda (8).

Napoli Women-Lazio, in programma alle 15.00 a Cercola, offriva invece a entrambe le squadre la possibilità di tenersi in scia alla zona Champions, visto che le azzurre di Sassarini e le biancocelesti di Grassadonia (insieme alla Fiorentina) sono le prime inseguitrici delle tre attualmente qualificate alla Champions. L’hanno spuntata le biancocelesti con una realizzazione di Margherita Monnecchi al 68′. Lazio, quindi, che si porta a -1 dalla Juve (terza), mentre le partenopee perdono quota, rimanendo a 25.