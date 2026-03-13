Calcio femminile, ricomincia la Serie A! Incroci interessanti nella sedicesima giornata

Dopo la pausa riservata alle qualificazioni per i Mondiali 20127, ricomincia la Serie A 2025-2026 di calcio femminile, massimo Campionato italiano giunto alla sua sedicesima giornata. Non mancheranno gli incroci interessanti nel turno che partirà domani spalmandosi fino a lunedì, complici in particolari tre scontri che coinvolgeranno, tra le altre, anche Roma e Juventus.

La capolista infatti dovrà vedersela con la Fiorentina, squadra reduce da un periodo tutt’altro che semplice e motivatissima a risalire la china ed avvicinarsi quanto più possibile alle posizioni che contano. Le giallorosse invece dovranno essere attente a non perdere punti per strada, considerando l’impegno sulla carta facile per la prima inseguitrice Inter (lontana 6 punti), alle prese con un vìs-a-vìs con il Sassuolo, compagine che nonostante il nono piazzamento in classifica è sempre capace di impensierire le grandi.

Attenzione poi alla Juventus, alle prese con uno dei team più altalenanti del lotto: il Milan, formazione in grado di regalare terribili quarti d’ora alle avversarie, ma anche di rendersi artefice di non pochi passaggi a vuoto. Per la Vecchia Signora, inutile dirlo, sarà uno scontro da non sbagliare per rimanere in scia delle nerazzurre, seconde con un vantaggio di due lunghezze.

Ma il vero incontro di cartellone sarà quello che verrà confrontarsi Napoli e Lazio, due team distanti soltanto un punto con le partenopee che al momento occupano il quarto posto precedendo proprio le biancocelesti. A completare il quadro saranno infine Parma-Genoa e Como-Ternana. Di seguito l’elenco dei match in programma.

CALCIO FEMMINILE: PROGRAMMA SEDICESIMA GIORNATA DI SERIE A