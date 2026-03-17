Calcio femminile, le migliori italiane della sedicesima giornata di Serie A: Giugliano inventa, bene Monnecchi

Si è da poco concluso un sedicesimo turno di non poca importanza nella Serie A 2025-2026 di calcio femminile. In occasione dell’ultima giornata, ovvero la sedicesima, l’Inter ha approfittato del passo falso della Juventus, caduta al cospetto del Milan, oltre che soprattutto del pareggio della Roma in casa della Fiorentina per portarsi a -5 punti dopo aver espugnato senza particolari patemi il campo del Sassuolo. Ma quali sono state le giocatrici italiane che si sono maggiormente distinte? Scopriamolo servendoci del contributo delle statistiche OPTA fornite dalla FIGC.

CALCIO FEMMINILE, LE MIGLIORI ITALIANE DELLA SEDICESIMA GIORNATA DI SERIE A

MARGHERITA MONNECCHI (LAZIO) – Senza dubbio una delle migliori della squadra biancoceleste nel fondamentale successo di misura trovato sull’ostico campo del Napoli. E’ il suo il goal vittoria, arrivato tra l’altro esattamente a 85 secondi dal suo ingresso in campo nel terzo pallone toccato. Semplicemente decisiva.

CLAUDIA CICCOTTI (TERNANA) – Attenta e battagliera la giocatrice in forza alla squadra umbra, rivelatisi quella a vincere più duelli nella sfida contro il Como oltre che la più efficace a sacrificarsi, con ben tre palloni recuperati sulla tre quarti avversarie.

VALERY VIGLIUCCI (GENOA) – Donna ovunque della formazione genoana, capace di segnare la rete del pareggio, ma anche di effettuare già passaggi riusciti (31) e guadagnare tanti possessi (8).

MANUELA GIUGLIANO (ROMA) – Anche quando le giallorosse non brillano in modo particolare, il talento azzurro splende sempre. Anche in questo la giocatrice è apparsa attenta, mettendo sul piatto intuizione, visione di gioco e buone idee.