Tabellone Coppa d’Africa 2026: il calendario dagli ottavi alla finale, programma, orari, tv

Si è delineato il tabellone della Coppa d’Africa 2026: le migliori sedici Nazionali del Continente hanno superato la fase a gironi e si sono qualificate alla fase a eliminazione diretta, che incomincerà a partire dagli ottavi di finale. Il primo turno da dentro o fuori ci terrà compagnia dal 3 al 6 gennaio: due partite al giorno (ore 17.00 e ore 20.00 italiane) per conoscere quali saranno le magnifiche otto compagini che potranno proseguire la propria avventura in Marocco.

Il Marocco se la dovrà vedere contro la Tanzania (per la prima volta spintasi fino a questo punto della manifestazione), in palio l’incrocio contro il Sudafrica o il Camerun. Nella parte bassa del tabellone figura anche la quotatissima Nigeria, attesa dal Mozambico e poi eventualmente dalla vincente dello scontro tra l’Algeria e la Repubblica Democratica del Congo.

Nella parte alta, invece, spiccano Egitto e Costa d’Avorio, che sono in rotta di collisione ai quarti nel caso in cui riuscissero ad avere la meglio rispettivamente contro il Benin e il Burkina Faso. In quella zona del tabellone sono previsti anche Senegal-Sudan e Mali-Tunisia, con una potenziale outsider in semifinale.

I quarti di finale si giocheranno il 9-10 gennaio, le semifinali andranno in scena il 14 gennaio, la finale che assegnerà il titolo si disputerà domenica 18 gennaio. Di seguito il tabellone, il calendario, gli orari, il palinsesto tv e streaming della Coppa d’Africa 2026. Tutte le partite saranno trasmesse in diretta tv su Sportitalia.

TABELLONE COPPA D’AFRICA 2026

Mali vs Tunisia

Senegal vs Sudan

Egitto vs Benin

Costa d’Avorio vs Burkina Faso

—

Sudafrica vs Camerun

Marocco vs Tanzania

Algeria vs Repubblica Democratica del Congo

Nigeria vs Mozambico

CALENDARIO COPPA D’AFRICA 2026

Sabato 3 gennaio

17.00 Senegal vs Sudan (a Tangeri)

20.00 Mali vs Tunisia (a Casablanca)

Domenica 4 gennaio

17.00 Marocco vs Tanzania (a Rabat)

20.00 Sudafrica vs Camerun (a Rabat)

Lunedì 5 gennaio

17.00 Egitto vs Benin (ad Agadir)

20.00 Nigeria vs Mozambico (a Fes)

Martedì 6 gennaio

17.00 Algeria vs Repubblica Democratica del Congo (a Rabat)

20.00 Costa d’Avorio vs Burkina Faso (a Marrakech)

Venerdì 9 gennaio

17.00 Quarto di finale 1: vincente Senegal-Sudan vs vincente Mali-Tunisia

20.00 Quarto di finale 2: vincente Marocco-Tanzania vs vincente Sudafrica-Camerun

Sabato 10 gennaio

17.00 Quarto di finale 3: vincente Algeria-RD Congo vs vincente Nigeria-Mozambico

20.00 Quarto di finale 4: vincente Egitto-Benin vs vincente Costa d’Avorio-Burkina Faso

Mercoledì 14 gennaio

18.00 Semifinale 1: vincente quarto di finale 1 vs vincente quarto di finale 4

21.00 Semifinale 2: vincente quarto di finale 2 vs vincente quarto di finale 3

Sabato 17 gennaio

17.00 Finale per il terzo posto

Domenica 18 gennaio

20.00 Finale Coppa d’Africa 2026

PROGRAMMA COPPA D’AFRICA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sportitalia, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: sportitalia.it, gratis.