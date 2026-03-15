Calcio femminile, il Milan piega la Juve nella domenica di Serie A. Frena la Roma

Un K.O che fa malissimo alla Vecchia Signora. La Juventus ha infatti dovuto cedere il passo al Milan in occasione del sedicesimo turno valido per la Serie A 2025-2026 di calcio femminile. Il diavolo nello specifico si è imposto di misura, allontanando le Campionesse d’Italia dal vertice della classifica.

A determinare il goal della vittoria ci ha pensato Kyvag, abile ad intaccare in rete la sfera dopo una buona orchestrazione da parte di Arrigoni e Grimshaw. La sconfitta pesa come un macigno alle ragazze di Canzi, rimaste a quota 28 punti in attesa del match di domani della seconda della classe Inter.

Vita tutt’altro che facile anche per la capolista Roma, la quale ha dovuto fare i conti con una Fiorentina molto solida che ha bloccato le avversarie sull’1-1. La rete del vantaggio iniziale è stata segnata da Janogy al 43′, mentre le giocatrici seguite da Luca Rossettini hanno pareggiato i conti al 77′ con Galli.

Pari a reti bianche invece tra Como e e Ternana nella disputa che ha aperto la domenica. Domani invece è prevista la disputa tra le nerazzurre ed il Sassuolo, pianificata alle 12:00.