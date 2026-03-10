Calcio a 5, Catania ko contro Eboli, L84 e Napoli si impongono nel 20° turno di Serie A

La ventesima giornata della Regular Season di Serie A di calcio a 5 rimescola le carte nella parte alta della classifica e regala risultati pesanti sia nella corsa al vertice sia nella zona playoff. Il big match di giornata conferma ancora una volta il feeling vincente della Feldi Eboli contro la Covei Meta Catania Bricocity.

Dopo i precedenti favorevoli della scorsa stagione e il successo ai rigori in Supercoppa, la formazione campana si impone anche stavolta, superando 4-2 i campioni d’Italia. Al PalaSele – teatro della sfida per l’inversione di campo – la gara cambia volto nella ripresa: la squadra allenata da Antonelli alza il ritmo e colpisce con efficacia, firmando un successo che rilancia le ambizioni di vertice.

Il risultato contribuisce a rendere ancora più corta la classifica nelle prime posizioni. Ne approfitta la L84 Torino, che non sbaglia l’impegno contro il fanalino di coda CDM Futsal: il 4-2 finale consente ai piemontesi di avvicinarsi ulteriormente alla vetta, riducendo il distacco dalla capolista.

Risponde presente anche il Napoli Futsal, che archivia rapidamente la delusione del derby perso ad Avellino. La squadra guidata da Ciccio Angelini conquista tre punti preziosi grazie all’1-0 sul Pirossigeno Cosenza, risultato che permette ai partenopei di mantenere saldamente la quarta posizione.

Tra le vittorie esterne spicca quella della Roma 1927 Futsal, capace di imporsi con autorità sul campo della Came Treviso. Il 5-2 finale conferma l’ottimo momento dei giallorossi, sempre più protagonisti nella corsa alle posizioni che contano.

Colpi importanti arrivano anche dagli altri campi. Il Global Work Capurso passa 3-1 sul parquet dello Sporting Sala Consilina, mentre l’Ecocity Genzano si prende il derby laziale superando l’Active Network Futsal nella sfida disputata a Orte. Sorride infine anche la Fortitudo Pomezia, che nella nuova gestione tecnica trova un convincente 3-0 contro il Sandro Abate Avellino.