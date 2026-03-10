Calcio a 5, le convocate dell’Italia per la doppia amichevole contro l’Ungheria: 17 giocatrici scelte da Francesca Salvatore

Per la nazionale italiana femminile di calcio a 5, c’è aria di ripartenza. Dopo la partecipazione al primo storico Mondiale, del 2025, con il cammino sino ai quarti di finale, le azzurre ripartiranno nel loro lavoro e nel loro sviluppo da un paio di test amichevoli.

Due partite contro l’Ungheria, in trasferta: giovedì 19 marzo alle ore 16 e sabato 21 marzo alle ore 17, da disputarsi al Vasas Sport Club di Budapest.

La ct Francesca Salvatore ha reso nota la lista delle convocate: 17 giocatrici, 2 portieri e 15 di movimento, guidate dall’esperienza e dalla qualità di nomi del calibro di capitan Coppari, Renatinha (Adamatti) e Boutimah. Di seguito l’elenco completo delle selezionate.

L’ELENCO DELLE CONVOCATE

Portieri: Denise Carturan (Falconara), Anthea Polloni (Altamaura);

Giocatrici di movimento: Renata Adamatti (CMB), Cecilia Barca (Lazio), Adrieli Berté (Roma), Sara Boutimah (CMB), Ilaria Ceccobelli (Roma), Sara Conticelli (Lazio), Ludovica Coppari (Kick Off), Rebecca De Siena (TikiTaka), Greta Ghilardi (Bitonto), Alessia Grieco (Bitonto), Nicoletta Mansueto (TikiTaka), Greta Maretti (Audace Verona), Silvia Praticò (Roma), Gaby Vanelli (Roma), Alice Virdis (Cagliari).

Staff – Commissario tecnico: Francesca Salvatore; Capo delegazione: Antonio Scocca; Segretario: Fabrizio Del Principe; Assistente allenatore: Sebastiano Giuffrida; Preparatore atletico: Gianni Colagiovanni; Preparatore dei portieri: Antonio Maggi; Video analista: Riccardo Manno; Medici: Riccardo Capitani e Giuseppe Maccauro; Fisioterapista: Daniela Grande; Nutrizionista: Jacopo Tadini.

Gare amichevoli

Giovedì 19 marzo, ore 16

Ungheria-Italia

Sabato 21 marzo, ore 17

Ungheria-Italia