Calcio a 5, Meta Catania sa solo vincere, tris del Napoli negli anticipi del 20° turno di Serie A

Il girone di ritorno della Regular Season di Serie A di calcio a 5 cambia volto alla stagione della Covei Meta Catania. La formazione etnea infila la quinta vittoria consecutiva e centra un en plein da 15 punti che rilancia con forza le proprie ambizioni. Un filotto costruito anche su un successo tutt’altro che semplice: quello ottenuto ad Avellino contro il Sandro Abate, capace di tenere testa ai bi-campioni d’Italia in una sfida vibrante dall’inizio alla fine.

Il primo tempo è uno spettacolo: ritmo altissimo, ribaltamenti continui e otto reti complessive, divise equamente. Le difese soffrono, gli attacchi brillano e il pubblico assiste a un botta e risposta che tiene il punteggio sempre in equilibrio.

L’episodio chiave arriva nella ripresa. Bastano tredici secondi per spezzare l’equilibrio: prima la zampata di Podda, poi il colpo di Pulvirenti che indirizza definitivamente il match. Nel finale la Meta gestisce con lucidità e chiude sul 6-4, confermando il momento di straordinaria solidità.

La L84 Torino sfrutta il fattore campo e la sosta della Feldi Eboli, ma deve sudare contro un combattivo Global Work Capurso. Gli ospiti partono forte (0-2), i verdeneri reagiscono e ribaltano il risultato, subiscono il ritorno pugliese nella ripresa e trovano infine il guizzo decisivo con Brocador De Oliveira per il definitivo 4-3.

Terzo successo consecutivo e porta inviolata per il Napoli Futsal. La squadra di Ciccio Angelini sblocca con Bortoletto e poi allunga con Guilhermão e Grasso, chiudendo la sfida con autorità e salendo al terzo posto in classifica. Finale incandescente tra Saviatesta Mantova e Pirossigeno Cosenza. I calabresi scattano sul 2-0, subiscono rimonta e sorpasso, ma a 31 secondi dalla sirena Marcelinho firma il 3-3 che congela il risultato in un pareggio spettacolare.

RISULTATI 20ª GIORNATA

COVEI META CATANIA BRICOCITY-SANDRO ABATE 6-4

L84 TORINO-GLOBAL WORK CAPURSO 4-3

NAPOLI FUTSAL-ROMA 1927 3-0

SAVIATESTA MANTOVA-PIROSSIGENO COSENZA 3-3